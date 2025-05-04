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中職／對決劉家翔礙手礙腳 葉君璋坦言碰到悍將類似投手也是如此

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
樂天桃猿隊菜鳥投手劉家翔本季初登板，讓味全龍隊吃足苦頭。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊菜鳥投手劉家翔本季初登板，讓味全龍隊吃足苦頭。圖／樂天桃猿隊提供

味全龍隊今天在桃園球場對樂天桃猿隊之戰，劉基鴻9局上從陳冠宇的手中轟出致勝兩分砲，終場以5：3獲勝，但龍隊打線面對猿隊菜鳥投手劉家翔，沒有太多表現，總教練葉君璋賽後坦言：「類似投手都沒有打很好。」

劉家翔在2022年中華職棒選秀會第3輪被猿隊挑中，去年10月10日首次在一軍亮相，對台鋼雄鷹隊先發4局失7分吞敗，今天是生涯第2次亮相，首次對決龍隊。

他在開賽第1球就被陳子豪轟出全壘打，但投到5局結束退場未再失分，被揮出4支安打，出現3次四死球（1次觸身球），原本勝投機會被牛棚搞砸。

葉君璋認為劉家翔不錯，算是有球威的投手，變化球角度犀利，以前包括富邦將隊在內，隊上打者碰到類似投手都是如此，需要特別注意。

陳子豪首局首打全壘打，龍隊2棒李凱威接著安打、差點盜壘成功，接下來無法從劉家翔的手中再得分；葉君璋笑說，感覺不是太好，想說也許等到8、9局才能逆轉回來，沒想到這兩局真是重要關鍵。

樂天桃猿 葉君璋 陳子豪

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