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中職／最頂的AAOA…獅隊3連戰清盤悍將 力亞士敗投榜追平張奕

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊右外野手孔念恩發生守備失誤。記者蘇健忠／攝影
富邦悍將隊右外野手孔念恩發生守備失誤。記者蘇健忠／攝影

統一獅隊本周大台北之旅戰績大進補，今天以13：2電爆富邦悍將隊，完成3連戰清盤，拉出一波4連勝，反觀悍將則是吞下3連敗、主場6連敗。

悍將洋投力亞士先發5.2局失4分（責失3分），獅隊2局上胡金龍安打加盜壘進占得點圈，後續潘傑楷安打、陳重廷高飛犧牲打開張分數，第4局首位打者陳傑憲打向右外野，孔念恩發生失誤，讓他一口氣衝上三壘，胡金龍高飛犧牲打送回第2分。

悍將曾短暫追平，獅隊先發投手林詔恩在5局下浮現不穩，該局前兩位打者董子恩、葉子霆都敲安打，孔念恩再選保送，無人出局攻占滿壘，豊暐高飛犧牲打、李宗賢滾地球各送回1分，兩隊戰成2：2。

6局上邱智呈二壘打開路，潘傑楷也選保送上壘，陳重廷敲出兩分打點二壘打超前比分，也一棒打退力亞士。

戰局徹底崩盤發生在8局上，悍將從富藍戈、廖任磊換到李吳永勤，該局投到第9人次才出現第一個出局數，最終暴打12人次、灌進8分大局，打到現場儼然變成獅營，內野、外野「AAOA」喊聲響徹新莊城堡。陳重廷在這局的安打再送回兩位隊友，單場5分打點入袋，追平個人單場最多打點紀錄，獲選為單場MVP。

林詔恩先發5.1局失2分，拿下本季第2勝；力亞士則是吞下第4敗，與隊友張奕並列聯盟敗投榜領先。

林詔恩先發5.1局失2分拿下勝投。記者蘇健忠／攝影
林詔恩先發5.1局失2分拿下勝投。記者蘇健忠／攝影
陳傑憲靠右外野手孔念恩的失誤一口氣衝上三壘。記者蘇健忠／攝影
陳傑憲靠右外野手孔念恩的失誤一口氣衝上三壘。記者蘇健忠／攝影

孔念恩 陳重廷

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