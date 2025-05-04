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中職／劉基鴻砲轟林恩宇 龍最後一局逆轉戰局屠猿

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
味全龍劉基鴻。報系資料照
味全龍劉基鴻。報系資料照

味全龍隊作客桃園球場，今天對樂天桃猿隊進行3連戰最後一戰，劉基鴻9局上從林恩宇的手中轟出兩分砲，成為致勝一擊，幫助龍隊5：3獲勝，賽後獲選單場MVP。

猿隊21歲投手劉家翔本季初登板，開賽第1球就被陳子豪轟出全壘打，但投到5局結束退場未再失分，用82球完成先發任務，被揮出4支安打，出現3次四死球（1次觸身球），原本有機會勝投，卻被牛棚搞砸。

猿隊4局下靠陳晨威安打、林泓育內野滾地球攻下1分扳平戰局；5局下余德龍揮出二壘打，張閔勛接力安打攻下超前分；6局下林智平安打，林泓育、張趙紘連獲保送，接著余德龍高飛犧牲打，攻下全隊第3分。

龍隊連續6局未得分，8局上面對猿隊第4任投手莊昕諺展開攻勢，劉基鴻獲保送，兩出局後朱育賢安打，接著張政禹二壘打攻下兩分打點，追成3：3平手，劉家翔勝投飛了。

林恩宇9局上登板，連續解決兩名打者後，被李凱威揮出安打，接著劉基鴻轟出中外野方向兩分全壘打，本季第4轟為龍隊打下江山。

劉基鴻 樂天桃猿

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