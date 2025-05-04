中職／陳俊秀、王威晨開轟聯手7分打點 兄弟屠鷹終止5連敗

中信兄弟隊作客高雄澄清湖球場，今天對台鋼雄鷹隊進行3連戰最後一戰，開賽就發動猛烈攻勢，1局上攻下4分奠定勝基，陳俊秀3分砲穩定軍心，幫助兄弟9：6獲勝，終止本季最長5連敗。

兄弟4月27日在台北大巨蛋不敵味全龍隊，接著在台中洲際球場對樂天桃猿隊2連敗，移師嘉義市球場、澄清湖球場對雄鷹又輸掉3連戰前兩戰，連續5場比賽都是1分差落敗，今天終於踩剎車，逃過單周5戰全敗。

兄弟1局上就發動攻勢，開路先鋒宋晟睿獲保送，再靠江坤宇、王威晨安打攻下1分，接著陳俊秀轟出3分砲，本季第2轟出爐，幫助球隊擴大到4：0。

雄鷹1局下兩出局後，王柏融、魔鷹連續轟出陽春砲，分別是本季首轟、第4轟，追成兩分差，這是雄鷹隊史首次單局兩支全壘打。

4局下雄鷹攻勢再起，郭阜林揮出陽春砲，本季首轟出爐，兄弟先發投手盧孟揚生涯首次單場挨了3支全壘打，投4.2局失3分退場。

兄弟5局上靠黃韋盛二壘打、詹子賢安打再下一城，6局上高宇杰獲保送，宋晟睿三壘打掩護得分，接著王威晨安打再攻1分，比數變成7：3。

雄鷹6局下又出現全壘打，杜家明揮出陽春砲，個人本季第2轟、全隊單場第4轟拉近到3分差；兄弟9局上江坤宇安打後，王威晨轟出兩分砲，本季首轟出爐，全場5打數3安打、攻下4分打點，和陳俊秀聯手包辦7分打點。

魔鷹9局下轟出兩分砲，締造本季首次單場雙響砲紀錄，兄弟終場仍以3分之差獲勝。