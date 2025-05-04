快訊

中和旅館驚傳命案！女友返回房間見44歲男陳屍沙發 手上還有針筒

1500萬民生用戶6月起適用夏月電價 平均家庭月電費將破千元

不滿「誰都能賣中藥」 藥師上凱道抗議：撤回解釋令

中職／陳俊秀、王威晨開轟聯手7分打點 兄弟屠鷹終止5連敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
陳俊秀首局轟出3分砲，成為中信兄弟隊贏球大功臣。圖／中信兄弟隊提供
陳俊秀首局轟出3分砲，成為中信兄弟隊贏球大功臣。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊作客高雄澄清湖球場，今天對台鋼雄鷹隊進行3連戰最後一戰，開賽就發動猛烈攻勢，1局上攻下4分奠定勝基，陳俊秀3分砲穩定軍心，幫助兄弟9：6獲勝，終止本季最長5連敗。

兄弟4月27日在台北大巨蛋不敵味全龍隊，接著在台中洲際球場對樂天桃猿隊2連敗，移師嘉義市球場、澄清湖球場對雄鷹又輸掉3連戰前兩戰，連續5場比賽都是1分差落敗，今天終於踩剎車，逃過單周5戰全敗。

兄弟1局上就發動攻勢，開路先鋒宋晟睿獲保送，再靠江坤宇、王威晨安打攻下1分，接著陳俊秀轟出3分砲，本季第2轟出爐，幫助球隊擴大到4：0。

雄鷹1局下兩出局後，王柏融、魔鷹連續轟出陽春砲，分別是本季首轟、第4轟，追成兩分差，這是雄鷹隊史首次單局兩支全壘打。

4局下雄鷹攻勢再起，郭阜林揮出陽春砲，本季首轟出爐，兄弟先發投手盧孟揚生涯首次單場挨了3支全壘打，投4.2局失3分退場。

兄弟5局上靠黃韋盛二壘打、詹子賢安打再下一城，6局上高宇杰獲保送，宋晟睿三壘打掩護得分，接著王威晨安打再攻1分，比數變成7：3。

雄鷹6局下又出現全壘打，杜家明揮出陽春砲，個人本季第2轟、全隊單場第4轟拉近到3分差；兄弟9局上江坤宇安打後，王威晨轟出兩分砲，本季首轟出爐，全場5打數3安打、攻下4分打點，和陳俊秀聯手包辦7分打點。

魔鷹9局下轟出兩分砲，締造本季首次單場雙響砲紀錄，兄弟終場仍以3分之差獲勝。

兩隊一共動用11名投手上陣，全是本土投手，雄鷹先發投手陳柏清投兩局，被揮出6支安打、失4分，吞下開季3連敗。

王威晨本季首轟出爐，全場5打數3安打、攻下4分打點。圖／中信兄弟隊提供
王威晨本季首轟出爐，全場5打數3安打、攻下4分打點。圖／中信兄弟隊提供
陳俊秀首局轟出3分砲，成為中信兄弟隊贏球大功臣。圖／中信兄弟隊提供
陳俊秀首局轟出3分砲，成為中信兄弟隊贏球大功臣。圖／中信兄弟隊提供

陳俊秀

延伸閱讀

中職／後勁跨季13連勝追平兄弟傳奇 兄弟苦吞4連敗

中職／王威晨休兵有原因 平野：他絕對不會喊痛

中職／悍將希望！黃保羅6.2局8K壓制 終結客場惡夢10連敗

中職／開轟與張志豪大大擁抱 陳俊秀透露原因

相關新聞

中職／最頂的AAOA…獅隊3連戰清盤悍將 力亞士敗投榜追平張奕

統一獅隊本周大台北之旅戰績大進補，今天以13：2電爆富邦悍將隊，完成3連戰清盤，拉出一波4連勝，反觀悍將則是吞下3連敗、...

中職／李珠珢簽名會+李雅英SOLO 新莊9885人進場再堆高場均

富邦悍將隊「안녕你好」韓國主題日第二天，繼續在新莊棒球場吸引滿滿人潮，不僅悍將球迷捧場，「北喵」也持續在左外野上演橘海盛...

中職／陳俊秀、王威晨開轟聯手7分打點 兄弟屠鷹終止5連敗

中信兄弟隊作客高雄澄清湖球場，今天對台鋼雄鷹隊進行3連戰最後一戰，開賽就發動猛烈攻勢，1局上攻下4分奠定勝基，陳俊秀3分...

中職／徐若熙說球員心中都有藍圖 希望古林睿煬未來上大聯盟

台灣「火球男」古林睿煬1日投贏軟銀隊，日本職棒生涯首勝到手，味全龍隊投手徐若熙同樣24歲，最近也受到多支美、日職棒球隊注...

中職／劉基鴻砲轟林恩宇 龍最後一局逆轉戰局屠猿

味全龍隊作客桃園球場，今天對樂天桃猿隊進行3連戰最後一戰，劉基鴻9局上從林恩宇的手中轟出兩分砲，成為致勝一擊，幫助龍隊5...

中職／生涯百轟M40 王勝偉說「不多啦」用心中渴望鞭策自己

富邦悍將隊王勝偉昨天替補出賽敲出陽春砲，本季首轟出爐，這也是他以41歲之齡所敲出的第一發全壘打，是否有機會再以42歲之齡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。