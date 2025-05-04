中職／李珠珢簽名會+李雅英SOLO 新莊9885人進場再堆高場均

富邦悍將隊「안녕你好」韓國主題日第二天，繼續在新莊棒球場吸引滿滿人潮，不僅悍將球迷捧場，「北喵」也持續在左外野上演橘海盛況，今天共有9885人進場

悍將本周末舉辦「안녕你好」韓國主題日，昨天有Fubon Angels韓籍啦啦隊南珉貞中場SOLO秀，今天賽前有李珠珢的簽名會，中場時間則是李雅英的「主場」，加上兩天進場憑闖關卡可兌換李珠珢、李雅英、南珉貞的隨機「韓援小卡」一張，吸引球迷早早在場外排隊等待進場。