中職／李珠珢簽名會+李雅英SOLO 新莊9885人進場再堆高場均
富邦悍將隊「안녕你好」韓國主題日第二天，繼續在新莊棒球場吸引滿滿人潮，不僅悍將球迷捧場，「北喵」也持續在左外野上演橘海盛況，今天共有9885人進場
悍將本周末舉辦「안녕你好」韓國主題日，昨天有Fubon Angels韓籍啦啦隊南珉貞中場SOLO秀，今天賽前有李珠珢的簽名會，中場時間則是李雅英的「主場」，加上兩天進場憑闖關卡可兌換李珠珢、李雅英、南珉貞的隨機「韓援小卡」一張，吸引球迷早早在場外排隊等待進場。
新莊棒球場昨天湧入1萬1203人，今天再有9885人進場，本季12場「新莊城堡」賽事累積10萬4707人進場，場均8726人。
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