中職／雄鷹邀請「希望小太陽」觀戰 黃浩澄擔任開球嘉賓

台鋼雄鷹隊深耕高雄在地，並持續參與公益活動，4月19日澄清湖主場賽事首創「視障棒球館」企劃，邀請60名視障朋友及陪同者進場，透過聲音引導與熱情氛圍「聽見」比賽，今天再邀高雄在地身障兒童棒球隊「希望小太陽」到澄清湖球場觀賽，並由黃浩澄擔任開球嘉賓，為比賽開出精采好球。

黃浩澄從小就罹患腦性麻痺，直到6歲才慢慢學會走路，自從成為「希望小太陽」的小選手之後，每次看到棒球或球棒的圖形，都會很興奮跟媽媽分享，也很享受上場時大家的加油聲，常在家裡練習幫自己加油。

2019年3月由曦望語言治療所的語言治療師努力推動之下，「希望小太陽」棒球隊正式誕生，這支特別的球隊，匯聚身心障礙孩子、熱情支持的家長和志工團隊，透過各方愛的挹注，以及孩子、家長積極參與，還有教練邱冠傑、王瑞勳悉心指導，引領慢飛天使體驗棒球樂趣。