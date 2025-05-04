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中職／金針菇為悍將開球 看「大韓援時代」笑答：我10年前就來

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊舉辦「안녕你好」韓國主題日，今天由人氣YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」、韓國駐台代表李殷鎬擔任開球嘉賓。記者蘇健忠／攝影
富邦悍將隊舉辦「안녕你好」韓國主題日，今天由人氣YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」、韓國駐台代表李殷鎬擔任開球嘉賓。記者蘇健忠／攝影

富邦悍將隊舉辦「안녕你好」韓國主題日，今天由人氣YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」、韓國駐台代表李殷鎬擔任開球嘉賓，看近年中職場上滿滿「韓援」，同樣是韓國人來到台灣打拚的金針菇笑答：「幸好我10年來台灣的，我從那時就知道會這樣。」

悍將本周末在「新莊城堡」迎戰統一獅隊，Fubon Angels「韓籍三本柱」到齊，帶動球迷進場熱潮，不僅悍將球迷捧場，左外野也上演「橘海」，「北喵」出動聲援獅隊。

悍將球團賽前安排金針菇開球，李殷鎬擔任打者，李珠珢、李雅英、南珉貞也同場合影，畫面滿滿「韓風」。

談到近年韓籍啦啦隊大舉投入台灣應援舞台，李殷鎬樂見這樣的盛況，「很開心看到韓國啦啦隊來到台灣，大家都很熱情對待她們，也藉此提升大家對韓國的關心，更多體育上的交流。」他進一步提到，「富邦還帶來了最近在韓國很有人氣的珠珢，讓人更期待富邦之後與韓國的交流。」

金針菇為了這次開球，事先看了韓國藝人開球影片，模擬要怎樣可以開得漂亮，「本來已經練習好了，但到了現場，看到很多球迷很緊張，幸好後面是順利的。」她還自行加碼比暗號，她笑說：「想說應該和大家有些連結，所以比一下暗號，看大家好像有get到，有笑出來。」

金針菇看啦啦隊女孩，敬佩她們在場上一直都掛滿笑容、保持熱情的狀態，她也笑答，看到越來越多韓籍啦啦隊女孩來到台灣，「代表我們台韓友誼越來越好，這是非常好的影響，幸好我10年前就來台灣，我從那時就知道會這樣。」

富邦悍將隊舉辦「안녕你好」韓國主題日，今天由人氣YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」、韓國駐台代表李殷鎬擔任開球嘉賓。記者蘇健忠／攝影
富邦悍將隊舉辦「안녕你好」韓國主題日，今天由人氣YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」、韓國駐台代表李殷鎬擔任開球嘉賓。記者蘇健忠／攝影

啦啦隊 富邦悍將 李雅英

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