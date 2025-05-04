中職／徐若熙說球員心中都有藍圖 希望古林睿煬未來上大聯盟
台灣「火球男」古林睿煬1日投贏軟銀隊，日本職棒生涯首勝到手，味全龍隊投手徐若熙同樣24歲，最近也受到多支美、日職棒球隊注意，未來旅外機會濃厚，他說：「希望古林睿煬將來也有機會挑戰大聯盟，激勵更多年輕投手。」
古林睿煬4月23日在日職初登板，對樂天隊先發5.2局失7分（5分自責）吞敗，第2戰對軟銀投7局失兩分，以優質表現奪勝，而且飆出10次三振，造成很大轟動。
徐若熙表示，當然有看到古林睿煬在日職的表現，希望他在日本一直投下去，未來也有機會登上大聯盟，這對後輩是很大鼓勵。
徐若熙昨天在桃園球場登板對決樂天桃猿隊，先發4.2局失3分（1分自責）吞敗，本壘後方聚集8位美國職棒球探，一路緊盯他的投球內容，徐若熙說：「球員心中都會有藍圖，希望往更好的地方去，自己有看古林比賽，期待他來能上大聯盟。」
昨天猿隊之戰承擔敗投，徐若熙自評投球狀況沒有不好，但有些變化球投不進去；龍隊總教練葉君璋表示，徐若熙主要是投球節奏沒有做得很好，一直都有類似問題，昨天比較明顯。
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