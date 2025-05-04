快訊

方濟各才辭世…川普曬教宗服AI照挨轟！副手范斯急護航「玩笑而已」

白沙屯媽回鑾進火…張麗善幫燒疏文再生風波 拱天宮主委發話了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／古久保期待劉家翔展現所有能力 廖健富下二軍暫時休兵

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
樂天桃猿隊廖健富受傷。圖／取自CPBL TV
樂天桃猿隊廖健富受傷。圖／取自CPBL TV

樂天桃猿隊今天繼續在桃園球場迎戰味全龍隊，進行3連戰最後一戰，總教練古久保健二推出21歲菜鳥投手劉家翔先發，對決龍隊洋投龍聖，古久保表示，對年輕選手有期待，就看他們能夠發揮多少能力。

劉家翔在2022年中華職棒選秀會第3輪被猿隊挑中，去年10月10日首次在一軍亮相，對台鋼雄鷹隊先發4局失7分吞敗，今天將是生涯第2次亮相。

猿隊目前11勝11敗，面臨5成勝率保衛戰，劉家翔本季初登板壓力不小；古久保表示，期待劉家翔在球場上爆發出來，今天表現會影響接下來出場機會，別太在意自己的成績，把所有能力展現出來最重要。

猿隊捕手宋嘉翔和劉家翔過去是穀保家商同學，兩人從高中就開始搭檔，但進入猿隊後只在熱身賽搭配過，教練團今天一度考量兩人搭檔，後來還是決定讓老經驗的張閔勛蹲捕。

古久保表示，宋嘉翔、劉家翔搭檔會很有趣，讓資深捕手先發較好，張閔勛的狀況比較好一點。

另外， 廖健富昨天跑壘拉傷大腿，被擔架抬下場休息，張趙紘接手一壘，今天直接扛起先發重任；古久保透露，廖健富今天降到二軍，接下來比賽暫時無法上場，明天會到醫院檢查，才會知道詳細結果。

宋嘉翔 廖健富 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／對徐若熙打3分贏球 古久保健二：還是很苦手

中職／屠龍手！魔神樂7局好投對龍6連勝 猿隊爬上第三

中職／徐若熙4.2局失3分1責失退場 球探紛紛收工

中職／桃猿傷兵又+1 廖健富衝一壘過猛左大腿不適傷退

相關新聞

中職／徐若熙說球員心中都有藍圖 希望古林睿煬未來上大聯盟

台灣「火球男」古林睿煬1日投贏軟銀隊，日本職棒生涯首勝到手，味全龍隊投手徐若熙同樣24歲，最近也受到多支美、日職棒球隊注...

中職／生涯百轟M40 王勝偉說「不多啦」用心中渴望鞭策自己

富邦悍將隊王勝偉昨天替補出賽敲出陽春砲，本季首轟出爐，這也是他以41歲之齡所敲出的第一發全壘打，是否有機會再以42歲之齡...

中職／戴培峰手腕傷勢先休2天 池恩齊驚天漏球連發鋒總點出站位問題

富邦悍將隊戴培峰周五賽事造成手腕不舒服，總教練陳金鋒表示，先休息兩天看看恢復狀況；游擊手池恩齊昨天守備又複製本季曾發生過...

中職／徐若熙旅美受限簽約金？葉總提不同觀點：要不要當第一人

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天登板，照例吸引多支國外職棒球探到桃園棒球場，雖然若要挑戰美職可能受到簽約金限制，但龍隊總教練...

中職／張奕腳抽筋影響用力無大礙 製造揮空暫居三振王

中職富邦悍將隊投手張奕昨天先發投4.1局挨2轟吞敗，投手教練郭勇志表示，張奕腳抽筋的狀況影響用力，無大礙會持續輪值，張奕...

中職／古久保期待劉家翔展現所有能力 廖健富下二軍暫時休兵

樂天桃猿隊今天繼續在桃園球場迎戰味全龍隊，進行3連戰最後一戰，總教練古久保健二推出21歲菜鳥投手劉家翔先發，對決龍隊洋投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。