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中職／古久保期待劉家翔展現所有能力 廖健富下二軍暫時休兵
樂天桃猿隊今天繼續在桃園球場迎戰味全龍隊，進行3連戰最後一戰，總教練古久保健二推出21歲菜鳥投手劉家翔先發，對決龍隊洋投龍聖，古久保表示，對年輕選手有期待，就看他們能夠發揮多少能力。
劉家翔在2022年中華職棒選秀會第3輪被猿隊挑中，去年10月10日首次在一軍亮相，對台鋼雄鷹隊先發4局失7分吞敗，今天將是生涯第2次亮相。
猿隊目前11勝11敗，面臨5成勝率保衛戰，劉家翔本季初登板壓力不小；古久保表示，期待劉家翔在球場上爆發出來，今天表現會影響接下來出場機會，別太在意自己的成績，把所有能力展現出來最重要。
猿隊捕手宋嘉翔和劉家翔過去是穀保家商同學，兩人從高中就開始搭檔，但進入猿隊後只在熱身賽搭配過，教練團今天一度考量兩人搭檔，後來還是決定讓老經驗的張閔勛蹲捕。
古久保表示，宋嘉翔、劉家翔搭檔會很有趣，讓資深捕手先發較好，張閔勛的狀況比較好一點。
另外， 廖健富昨天跑壘拉傷大腿，被擔架抬下場休息，張趙紘接手一壘，今天直接扛起先發重任；古久保透露，廖健富今天降到二軍，接下來比賽暫時無法上場，明天會到醫院檢查，才會知道詳細結果。
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