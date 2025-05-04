中職／手套自創新圖案smile 徐若熙：開心一點才吃得下飯

味全龍隊投手徐若熙昨天在桃園球場登板，吸引大批球探到場觀戰，龍隊今天繼續和樂天桃猿隊交手，全隊賽前練球時，他的手套繡了「smile」吸引媒體注意，原來這是自己特別設計的新圖案，開心投球就對了。

徐若熙昨天對猿隊先發4.2局失3分，只有1分自責，龍隊終場2：3落敗，他也承擔敗投，本季出賽3場投出2敗、防禦率1.15，還未開張勝投。

桃園球場昨天聚集8支美職隊伍球探，坐在本壘後方舉起測速槍紀錄徐若熙的球速，他在今天練球時表示，昨天投球狀況沒有不好，但有些變化球投不進去。

徐若熙的新手套是日本品牌，自己設計smile加上背號18號的圖案，也加上英文名字，他笑說：「不管投得好不好，開心面對比賽，把快樂分享給大家，開心一點才吃得下飯。」」