中職／生涯百轟M40 王勝偉說「不多啦」用心中渴望鞭策自己

富邦悍將隊王勝偉昨天替補出賽敲出陽春砲，本季首轟出爐，這也是他以41歲之齡所敲出的第一發全壘打，是否有機會再以42歲之齡開轟？他笑答自己常掛在嘴邊的玩笑話，「我的目標是百轟啊！」

悍將昨天以2：7不敵統一獅隊，王勝偉、陳鏞基兩位41歲老將同場開轟，陳鏞基昨天賽後透露感動，珍惜還能在場上當球員的日子；王勝偉也有同感，今天賽前受訪表示，「像他講的，會有感動，也會回憶很多時候在中華隊同隊、在職棒對決的感覺，感動的部分應該是這個。」

王勝偉有看到網友查兩人同場開轟場次，「原來我們打這個久了，一晃眼18年過去，還有一個18年，開玩笑啦！」他也坦言，隨著角色定位改變，「比較偏後半段（替補出賽），很難想像還有上去打擊的機會，還能同場開轟，這是很難得的體驗。」

這一發全壘打也是他在41歲後的第一轟，41歲32天寫下球團史最高齡全壘打紀錄，榜上前5名都是他，直到第6老才是2023年9月26日高國輝在38歲生日當天所敲的全壘打。至於包含前身在內的隊史紀錄，則是2001年9月24日興農牛隊林仲秋保有的43歲1天。

被問到是否還有挑戰42歲開轟的可能，王勝偉笑說，自己常開玩笑說目標是百轟，每次被問到差幾轟時，他的回應是「差41轟」，昨天敲出生涯第60轟，「現在越來越接近了，我下次可以說剩下40轟了，不多啦。」王勝偉進一步解釋，這樣的玩笑，也是讓自己有個目標，「看似很遠，努力的過程會持續要求自己，這是最重要的，你有多想要，就會去做。」

王勝偉日前剛完成生涯1400安，儘管並不在聯盟規章中明訂表揚的里程碑，球團仍在昨天賽前為他舉辦頒獎儀式，「我也嚇一跳。」他說每個里程碑中，都包含著很多辛酸史，或許有不少人也曾達到，但盼望給自己一些肯定，「幫助自己在棒球路上可以更堅定自己的目標。」他也以此鼓勵前陣子完成500安的高國麟。