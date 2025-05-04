中職／不是「本土裴瑞茲」 餅總解析胡智爲扛長中繼有3好

統一獅隊胡智爲近兩周從牛棚出發，兩場出賽都是兩局以上的壓制好投，總教練林岳平指出，胡智爲在先發登板在威前兩局後暴露出的問題，因此找出這樣的使用說明書。

胡智爲本季前4場先發未拿到勝投，上周轉進牛棚待命，4月27日配備在林詔恩先發的場次後登板，中繼2局未被敲安、無失分，昨天則是後援3局失1分，唯一被敲安打是王勝偉的陽春砲，這也是他中職生涯首度取得救援成功。

林岳平指出，胡智爲本來就是有壓制力的投手，但目前看來好的內容不足以負擔完先發投手該承擔的局數，造成後續投手調度難題，把他的角色往中間調整，會讓球賽往比較有利的方向發展。

林岳平表示，「他把這樣的投球在第1局、第2局就用完，所以先發時第3局、第4局就爆炸了，1、2好，3、4就放空城，我們要特別準備投手掩護他，就變成對球隊不利，換過來在中間，會對終局投手比較好作戰。」

媒體比喻為挖掘「本土裴瑞茲」，林岳平說：「也不是啦！是他這樣的表現、貢獻，目前對球隊來說是有用的，一來他可以慢慢找回自信，二來可以讓我們牛棚有喘息空間，第三是這樣的調配，他也很清楚自己在什麼時間點要上場。」

獅隊下周只有4場比賽，意即只需要1位本土先發投手，但餅總直言：「打6場也是放後面。」他說球隊並非不缺先發投手，而是希望利用胡智爲最有壓制力的那幾局帶到球場上呈現，「目前他會以這個角色為主。」不會限定單周出賽頻率，林岳平說：「看球隊戰況、時間點，怎樣對團隊有利。」此外，郭俊麟有機會再調整一周後回歸一軍，初期局數可能不多，也可能與胡智爲搭配出賽。

此外，先發投手投5局的狀況下，林岳平坦言，比較常見的調度是6到8局一位長中繼，9局再換一位投手，昨天調換過來，「他起碼還有救援點的機會，帳面上就是有紀錄。」

中職史上共有422例憑藉投3局以上收救援成功的案例，但411例發生在1990到2012年之間，2013年以後僅剩11次，而在昨晚胡智爲之前，前一次出現為2023年8月13日中信兄弟隊鄭浩均。