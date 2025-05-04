快訊

昨就診今「未應門」屍僵…二線四星勤指中心主任猝逝 保一總隊：震驚惋惜

天殘今舉行告別式 緋聞男友賀瓏現身悼念、全程不發一語

隔63年再處極刑！以色列擬起訴22哈瑪斯成員 傳絞刑伺候

聽新聞
0:00 / 0:00

定向越野／日本岡崎市中距離定向越野賽 中華女將獲1金1銀1銅

聯合報／ 即時報導
中華隊女將蔡品珊（左起）、黃敏惠、吳思穎，今天都有獎牌進帳。圖／中華民國定向越野協會提供
中華隊女將蔡品珊（左起）、黃敏惠、吳思穎，今天都有獎牌進帳。圖／中華民國定向越野協會提供

中華定向越野女將今天（4日）在日本岡崎市舉行的中距離定向越野賽表現出色，共拿下1金1銀1銅，累計2天比賽共獲得2金1銀1銅。明天比賽移師名古屋昭和公園，中華隊仍將全力以赴，希望能再添獎牌。

今天的中距離賽事比昨天更有挑戰性，女子菁英組共有9位好友參加，其中包括號稱亞洲一姐的日本名將番場洋子，她果然實力了得，是唯一在一小時內完成的選手，搶下金牌。但中華隊2位女將黃敏惠與吳思穎也有水準發揮，黃敏惠只差8分鐘而拿下銀牌，吳思穎再稍落後黃敏惠不到8分鐘而排名第三。

女子20歲組也極具挑戰性，只有3位台、日選手參賽，目前就讀中正大學的中華隊蔡品珊，成為該組唯一完成艱鉅任務的選手，開心抱回金牌。自費參加WB組的金陵女中14歲小女將鍾舒宇，與其他7位大姐選手同場競技，最後以第四名做收，但只差第三名不到3分鐘，教練團肯定她的潛力。

男子菁英組是今天競爭最激烈的一組，共有33位選手參加，中華隊昨天奪金的蔡朋憲，今天穩定參賽，雖然沒有再奪牌，但他賽後表示，日本定向越野中距離水準不錯，有很多值得學習之處，明天比賽還要繼續努力。

中華隊

延伸閱讀

定向越野／今年首項世界定向越野排名賽日本名古屋賽 蔡朋憲奪金

空軍海鷗救護隊飛官墜機奇蹟生還 退役後投身捐血志工獲嘉市好人好事

教育部不參與民族國小都更二期 黃敏惠：遺憾！市府持續推動

黃敏惠426凱道戰獨裁 強調人民要的是對話不是對立

相關新聞

中職／生涯百轟M40 王勝偉說「不多啦」用心中渴望鞭策自己

富邦悍將隊王勝偉昨天替補出賽敲出陽春砲，本季首轟出爐，這也是他以41歲之齡所敲出的第一發全壘打，是否有機會再以42歲之齡...

中職／戴培峰手腕傷勢先休2天 池恩齊驚天漏球連發鋒總點出站位問題

富邦悍將隊戴培峰周五賽事造成手腕不舒服，總教練陳金鋒表示，先休息兩天看看恢復狀況；游擊手池恩齊昨天守備又複製本季曾發生過...

中職／徐若熙旅美受限簽約金？葉總提不同觀點：要不要當第一人

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天登板，照例吸引多支國外職棒球探到桃園棒球場，雖然若要挑戰美職可能受到簽約金限制，但龍隊總教練...

中職／不是「本土裴瑞茲」 餅總解析胡智爲扛長中繼有3好

統一獅隊胡智爲近兩周從牛棚出發，兩場出賽都是兩局以上的壓制好投，總教練林岳平指出，胡智爲在先發登板在威前兩局後暴露出的問...

定向越野／日本岡崎市中距離定向越野賽 中華女將獲1金1銀1銅

中華定向越野女將今天（4日）在日本岡崎市舉行的中距離定向越野賽表現出色，共拿下1金1銀1銅，累計2天比賽共獲得2金1銀1...

棒球／台灣社區棒球賽 大神岡金剛再見盜本壘搶勝晉級

TLLB CUP U13台灣社區棒球賽今天開打，A組大神岡金剛社區首戰不敵中大紅襪隊，接著與台中向上隊交手，延長賽9局下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。