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定向越野／日本岡崎市中距離定向越野賽 中華女將獲1金1銀1銅
中華定向越野女將今天（4日）在日本岡崎市舉行的中距離定向越野賽表現出色，共拿下1金1銀1銅，累計2天比賽共獲得2金1銀1銅。明天比賽移師名古屋昭和公園，中華隊仍將全力以赴，希望能再添獎牌。
今天的中距離賽事比昨天更有挑戰性，女子菁英組共有9位好友參加，其中包括號稱亞洲一姐的日本名將番場洋子，她果然實力了得，是唯一在一小時內完成的選手，搶下金牌。但中華隊2位女將黃敏惠與吳思穎也有水準發揮，黃敏惠只差8分鐘而拿下銀牌，吳思穎再稍落後黃敏惠不到8分鐘而排名第三。
女子20歲組也極具挑戰性，只有3位台、日選手參賽，目前就讀中正大學的中華隊蔡品珊，成為該組唯一完成艱鉅任務的選手，開心抱回金牌。自費參加WB組的金陵女中14歲小女將鍾舒宇，與其他7位大姐選手同場競技，最後以第四名做收，但只差第三名不到3分鐘，教練團肯定她的潛力。
男子菁英組是今天競爭最激烈的一組，共有33位選手參加，中華隊昨天奪金的蔡朋憲，今天穩定參賽，雖然沒有再奪牌，但他賽後表示，日本定向越野中距離水準不錯，有很多值得學習之處，明天比賽還要繼續努力。
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