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中職／戴培峰手腕傷勢先休2天 池恩齊驚天漏球連發鋒總點出站位問題

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊池恩齊（右）。本報資料照片
富邦悍將隊池恩齊（右）。本報資料照片

富邦悍將隊戴培峰周五賽事造成手腕不舒服，總教練陳金鋒表示，先休息兩天看看恢復狀況；游擊手池恩齊昨天守備又複製本季曾發生過的驚天漏球，鋒總指出，他的站位要更清楚、更明確，「都有一直在幫他加強，他自己也要去克服問題。」

悍將昨天以2：7不敵統一獅隊，張奕3局上的投球被首位打者陳重羽敲出二壘打，一出局後，林佳緯打向游擊的飛球，他自己已經生氣摔棒，結果游擊手池恩齊卻漏了這顆球，讓轉播球評謝長亨都納悶問：「那欸安捏？」悍將因這個失誤丟掉1分，未一開始就全力跑壘的林佳緯則在二壘前出局。

這已經不是池恩齊本季首度發生這樣的失誤，4月16日在台南棒球場的比賽，池恩齊單場2E，其中也包括面對高飛球錯過可以接殺的機會。

陳金鋒指出，「都有一直在幫他加強，他自己也要去克服問題，接高飛球移動位置、接球位置掌握要再加強，教練也有一直在提醒，比賽時要能把練習的東西表現出來。」

戴培峰昨天退出先發打線，全場未上，今天也不在賽前練打組別內，陳金鋒表示，他在前天撞到手腕不舒服，「先休兩天看看恢復狀況。」張奕昨天的投球在局間曾有防護員主動上丘，引起好奇是什麼狀況，陳金鋒釋疑：「他沒事，因為腳稍微有點抽筋，上去看有沒有繼續更嚴重。」

張奕 林佳緯 陳金鋒

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