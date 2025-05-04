快訊

所有疼痛都值得認真對待 急診室醫師忠告其中5種更不能輕忽

桃園楊梅4外籍人士陳屍租屋處 1人還是在台留學生

許歷農過世／最後兩公職都是「救火隊」 無官架榮民稱「許老爹」

MLB／優質先發等不到火力支援 菅野智之悲情終止3連勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
菅野智之繳出優質內容卻還是吞敗。 路透社
菅野智之繳出優質內容卻還是吞敗。 路透社

金鶯隊35歲日本投手菅野智之今天登板，對皇家隊先發6局失兩分，隊友全場攻不下分數，終場以0：4落敗，菅野繳出優質內容還是吞敗，終止3連勝後成績來到3勝2敗、防禦率3.00。

菅野用79球完成6局任務，被安打4支、保送2次，投出4次三振，4局上被揮出兩支安打失1分，5局上再被畢吉歐（Cavan Biggio）轟出陽春砲，退場時0：2落後。

金鶯後援投手多明奎茲（Seranthony Dominguez）8局上被轟出兩支陽春砲，讓皇家拉大比數差距；反觀金鶯打線面對皇家4名投手，全場只有6支安打，一路掛零到底，終場以4分之差落敗。

皇家最近12場比賽打出10勝，近8戰更有4場完封對手，金鶯戰績13勝19敗仍在美聯東區排名墊底。

皇家 金鶯

延伸閱讀

MLB／水手捕手羅利獨居全壘打王 華裔投手讚：他全方位

MLB／格林成為首位第9局單局2轟球員 老虎教頭：巨大的夜晚

MLB／賈吉敲雙安、吞1K大讚菅野智之 「本季碰到最強投手」

MLB／菅野智之有責任感的投球 5局8K封鎖洋基打線

相關新聞

中職／徐若熙4.2局失3分1責失退場 球探紛紛收工

味全龍隊「龍之子」徐若熙本季首戰對樂天桃猿隊先發6局失1分，然而今天再次交手，卻投得掙扎，隊友守備也不幫忙，在他先發期間...

MLB／優質先發等不到火力支援 菅野智之悲情終止3連勝

金鶯隊35歲日本投手菅野智之今天登板，對皇家隊先發6局失兩分，隊友全場攻不下分數，終場以0：4落敗，菅野繳出優質內容還是...

中職／徐若熙登板吸美職8隊到場 老虎高層也來了

味全龍隊「龍之子」徐若熙本季第3度登板依舊吸引大批球探，桃園棒球場本壘後方聚集8支美職隊伍球探，觀察這位有望旅外好手的表...

中職／徐若熙旅美受限簽約金？葉總提不同觀點：要不要當第一人

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天登板，照例吸引多支國外職棒球探到桃園棒球場，雖然若要挑戰美職可能受到簽約金限制，但龍隊總教練...

中職／悍將簽下她的最愛洋投 南珉貞飯心噴發：離不開富邦了

富邦悍將隊與新洋投布坎南（David Buchanan，譯名尚未確定）達成合約共識，Fubon Angels韓籍啦啦隊成...

中職／兄弟5連敗都「吃鍋貼」 羅戈完投敗寫史上唯二悲情紀錄

中信兄弟隊今天以1：2敗給台鋼雄鷹隊，隊史相隔657天，再次吞下5連敗，前一次是2023年6月28日至7月16日，而且這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。