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中職／獅7比2力退悍將 奪開季對戰四連勝

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
獅隊先發洋投蒙德茲主投五局，被敲出三支安打，奪七次三振，失一分，拿下勝投。記者侯永全／攝影
獅隊先發洋投蒙德茲主投五局，被敲出三支安打，奪七次三振，失一分，拿下勝投。記者侯永全／攝影

統一獅今晚作客新莊球場出戰富邦悍將，獅隊先發洋投蒙德茲主投五局，被敲出三支安打，奪七次三振，失一分，拿下勝投。此役，統一打線發威，靠陳鏞基邱智呈林子豪的三發全壘打，終場以7比2力退富邦，拿下開季對戰四連勝，悍將則在新莊主場苦吞五連敗。

獅隊第四棒陳鏞基在二局上擊出陽春全壘打，第二棒邱智呈五打數擊出陽春砲在內的兩支安打，本季首轟助他獲選單場最有價值球員，第五棒林子豪則在五局上擊出兩分全壘打。獲勝的統一獅不僅取得三連勝，對戰悍將則取得四連勝。

獅隊第四棒陳鏞基在二局上擊出陽春全壘打。記者侯永全／攝影
獅隊第四棒陳鏞基在二局上擊出陽春全壘打。記者侯永全／攝影
獅隊第五棒林子豪在五局上擊出兩分全壘打。記者侯永全／攝影
獅隊第五棒林子豪在五局上擊出兩分全壘打。記者侯永全／攝影
獅隊第二棒邱智呈在四局上轟出陽春砲。記者侯永全／攝影
獅隊第二棒邱智呈在四局上轟出陽春砲。記者侯永全／攝影

林子豪 統一獅 邱智呈 陳鏞基

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