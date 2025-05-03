中職／獅7比2力退悍將 奪開季對戰四連勝
統一獅今晚作客新莊球場出戰富邦悍將，獅隊先發洋投蒙德茲主投五局，被敲出三支安打，奪七次三振，失一分，拿下勝投。此役，統一打線發威，靠陳鏞基、邱智呈及林子豪的三發全壘打，終場以7比2力退富邦，拿下開季對戰四連勝，悍將則在新莊主場苦吞五連敗。
獅隊第四棒陳鏞基在二局上擊出陽春全壘打，第二棒邱智呈五打數擊出陽春砲在內的兩支安打，本季首轟助他獲選單場最有價值球員，第五棒林子豪則在五局上擊出兩分全壘打。獲勝的統一獅不僅取得三連勝，對戰悍將則取得四連勝。
《獅吼台南棒球訂製書》火熱預購
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言