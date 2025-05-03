中職／為何變新一代屠龍手？魔神樂：我也不知道

樂天桃猿隊洋投魔神樂堪稱新一代屠龍手，去年加盟猿隊至今，對戰味全龍隊6場先發全部拿下勝投，對戰防禦率僅0.82，究竟有何魔力？魔神樂說：「我也不知道。」

魔神樂今天在桃園棒球場面對龍隊，以99球投完7.1局，被敲6支安打，丟掉2分（1分責失），另有8次三振，幫助猿隊以3：2拿下勝利，也收下個人本季第2勝。

生涯對上龍隊就是贏球保證，魔神樂也不知道原因為何，「自己上場投球時，無論對手是誰，都是做好自己本分，不會因為對手去改變」。

本季至今5場出賽都是優質先發，不過魔神樂是1勝2敗後才又收下勝投，對於勝投進度較慢，他也說：「不會啦，輸贏不是我們能控制，能做的就是保持節奏，做好自己擅長的事。」

今天龍隊派出徐若熙登板，作為本土備受期待的投手，也吸引大批球探到場觀察，魔神樂則認為自己不會因為對方投手是誰受到影響，「我就是做好該做，攻擊好球帶、運用變化球，專注在比賽本身」。