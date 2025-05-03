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中職／老將碰面有專屬鼓勵 陳鏞基、王勝偉41歲同場開轟且看且珍惜
統一獅隊今天以7：2擊敗富邦悍將隊，兩隊各有一位41歲老將敲出本季首轟，陳鏞基、王勝偉同場開砲，陳鏞基賽後直言感動，也說幾位老將們常常鼓勵彼此，要珍惜還在場上的時間。
陳鏞基今天先發出賽，在第2局從張奕手中敲出陽春砲，生涯第132轟出爐；王勝偉則是替補上場，第8局面對胡智爲敲出陽春砲，這是他的生涯第60轟。
兩位41歲老將同場開砲，陳鏞基說：「滿感動，都還在球場當球員，看到勝偉有這樣的表現。」他透露，賽前遇到彼此都會互相鼓勵，「打到這樣的年紀不簡單，彼此會鼓勵說互相加油，包括智平（林智平）也是，去年遇到思齊（周思齊）也會，珍惜還在場上的時間。」
陳鏞基連三天出賽，他自認沒打完全場，還負擔得來；獅隊教頭林岳平賽後則是明確表示，陳鏞基明天將掛免戰牌。
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