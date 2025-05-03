中職／對徐若熙打3分贏球 古久保健二：還是很苦手

樂天桃猿隊今天從徐若熙手上打下3分，以3：2擊退味全龍隊，猿隊總教練古久保健二賽後卻直言對戰徐若熙「還是很苦手」，而新增的傷兵廖健富因跑壘拉傷，將到醫院檢查嚴重程度。

猿隊今年首次面對徐若熙6局僅打下1分，吞了7次三振，但今天讓徐若熙僅投4.2局就用了92球，丟掉3分（1分責失），吞下本季第2敗。

「現在對他還是很苦手喔。」古久保健二談及這兩場面對徐若熙時，其實差異不大，「只不過今天賽前打擊教練有討論，打者有確實做到策略，第1局耗費他比較多球數，到3局已經累積滿多球了，要感謝打擊教練跟選手。」

猿隊今天從徐若熙手中打下第1分的是廖健富，然而他在2局下衝過一壘後突然表情痛苦跌坐在地，球團說明初判左大腿拉傷，將進一步檢查確認，而古久保也說：「看起來狀況不是太好，一直喊痛。」

猿隊昨天才有梁家榮開刀治療肩膀傷勢，近期傷兵陸續出現，古久保表示，今天廖健富的狀況是沒辦法避免，「那是代表著他拚盡全力跑的結果，如今只能用現有的人去比賽，也是年輕選手的機會」。