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中職／張奕被猛獅敲6安有5支是長打 餅總觀察4局後的破綻

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊張奕。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊張奕。記者侯永全／攝影

統一獅隊今天以7：2擊敗富邦悍將隊，讓張奕首度先發不滿5局退場，獅隊教頭林岳平指出，張奕在第4局後的投球，不知何故比較不是那麼有力量，給了獅隊攻擊的契機。

張奕先發4.1局失5分（責失4分），被敲6安打有5支是長打，不僅自己挨了陳鏞基、邱智呈各一發陽春砲，加上隊友守備也扯後腿，3局上被首位打者陳重羽敲出二壘打，一出局後，林佳緯打向游擊的飛球，游擊手池恩齊發生要命失誤，都讓他投來危機不間斷。

張奕本季轉任先發，這是他第5場出賽，首度未能完成5局責任局數。林岳平指出，「張奕第4、5局看起來有點狀況，我不知道是什麼狀況，但投起來不是那麼有力量，當他投進好球，打者都有辦法攻擊、都是長打，用長打去壓迫他。」

獅隊洋投蒙德茲前一場5局出現6次四壞保送，今天也在第2局因1安打和2保送出現無人出局、滿壘危機，但最終只掉1分，回穩後悍將難再出現有威脅性的攻勢，最終投5局僅失1分，拿下中職生涯首勝。

林岳平表示，蒙德茲內容差不多就是這樣，前段壞球比較多，「在他有效球數內可以壓制，我認為就達到我們要的任務。」他表示，蒙德茲的球並不好攻擊，雖然出現危機，但也確實製造讓對手打不好的狀況。

富邦悍將 張奕 林岳平 統一獅

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