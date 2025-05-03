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中職／屠龍手！魔神樂7局好投對龍6連勝 猿隊爬上第三

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊先發投手魔神樂。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊先發投手魔神樂。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天從味全龍隊王牌投手徐若熙手中攻下3分，自家先發投手魔神樂也繳出7.2局失2分的優質先發，最終猿隊就以3：2拿下勝利，5成勝率從倒數第二爬到與中信兄弟隊並列第三，魔神樂生涯對戰龍隊6戰全勝。

徐若熙今天桃園棒球場登板吸引8支美職球隊關注，然而首局就因為保送、失誤以及廖健富的安打掉分，5局下猿隊又靠著安打、觸身球攻佔得點圈，林智平敲出安打加上外野手失誤得到1分，林子偉高飛犧牲打敲回第3分。

魔神樂今天丟掉的第1分也是因為失誤，2局上被吉力吉撈．鞏冠敲出二壘安打後，面對犧牲觸擊自己下丘處理結果暴傳，讓吉力吉撈跑回1分。

但前7局魔神樂也只有這局遭遇較大危機，第4、5、6局都是三上三下，8局上續投則是被王順和、李凱威敲出的2支二壘安打丟掉1分，隨後退場休息，接手的呂詠臻成功拆彈。

魔神樂最終以99球投完7.1局，被敲6支安打，丟掉2分（1分責失），另有8次三振，防禦率2.88，收下個人本季第2勝、終止2連敗，本季至今5場出賽都繳出優質先發。

徐若熙則是4.2局投了92球，丟掉3分僅1分責失，被敲5支安打，另有4次三振、2次四壞、1次觸身球保送，防禦率從0.82上升到1.15，吞下本季第2敗。

味全龍 徐若熙 樂天桃猿

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