中職／悍將的第N個魔咒 遭獅隊3轟狙擊吞「新莊城堡」5連敗

開季的「客場魔咒」之後，富邦悍將隊緊接著面對「主場魔咒」，今天再以2：7不敵統一獅隊，已經吞下主場5連敗。

獅隊先發投手蒙德茲投5局被敲3安打、失1分，送出7次三振，第2局被敲1安打、2保送，無人出局已經攻占滿壘，蒙德茲在危機時刻先K掉豊暐，孔念恩打向二壘，全力跑上一壘躲過雙殺，悍將該局空有大局氣勢卻僅入手1分，在蒙德茲回穩之後就難再出現有威脅的攻勢。

悍將由張奕先發投4.1局被敲6安打、失5分（責失4分），不僅自己挨了陳鏞基、邱智呈各一發陽春砲，被打長打偏多，加上隊友守備也扯後腿，3局上被首位打者陳重羽敲出二壘打，一出局後，林佳緯打向游擊的飛球，游擊手池恩齊發生要命失誤，都讓他投來危機不間斷。

張奕第5局面對邱智呈的打席，耗了12球解決不了他，7度被破壞成界外，最終出現陽春砲，也一棒打退張奕；范柏絜接手再挨林子豪的兩分砲，獅隊擴大為7：1領先。

林子豪在本季第19場出賽敲出第5轟，突破2022年用73場締造的4轟，改寫生涯單季最多轟紀錄。