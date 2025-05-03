棒球／台灣社區棒球賽 大神岡金剛再見盜本壘搶勝晉級

TLLB CUP U13台灣社區棒球賽今天開打，A組大神岡金剛社區首戰不敵中大紅襪隊，接著與台中向上隊交手，延長賽9局下靠著再見盜本壘跑致勝分以7比6搶勝，戰績1勝1敗晉級8強。

114年TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽為社區棒球國內選拔賽，冠軍隊伍將代表參加「2025年世界少棒聯盟（LLB）50/70組亞太暨中東區資格賽」，爭取前進世界賽門票。

今天A、B組賽事率先登場，A組中大紅襪隊先以6比1擊敗台中向上隊，接著以8比0、6局擊敗大神岡金剛社區隊，拿下2連勝晉級8強。中大紅襪隊是上屆亞軍，本屆期許更上一層樓，朝冠軍目標邁進。

中大紅襪隊13歲球員江侑軒上屆就有參賽、能投能打，被總教練吳怡賢認為是這次晉級關鍵之一；江侑軒就讀中壢國中，幼稚園看棒球比賽開始喜歡棒球運動，自評兩屆比賽差異，上屆失誤比較多，打得比較不好，期許本屆可以有好的發揮、球隊能打下冠軍。

A組的大神岡金剛社區隊先輸給中大紅襪隊，接下來和台中向上隊交手，正規7局打完兩隊3比3僵持不下，突破僵局制第8局打完6比6戰成平手，台中向上9局上無功而返，大神岡王羿淂9局下再見盜本壘跑回致勝分，助隊搶勝晉級。

王羿淂是台中市后里國中一年級生，對腳程相當有自信，除了棒球，還打籃球、排球，以美職洛杉磯道奇隊的「雙刀流」大谷翔平為偶像。

對於再見盜本壘，他賽後冷靜地說，因為觀察到本壘回傳球很慢，「我就問教練，教練就說可以跑，我就試試看，然後就safe。」

B組賽事台中騎士以14比5擊敗文山社區，再以8比0、6局打敗力量河馬，以2勝姿態晉級8強；力量河馬以11比1、5局擊退文山社區，雖然敗給台中騎士，仍以1勝1敗晉級。