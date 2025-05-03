中職／狂！新莊棒球場湧入11203人本季次高 場均已達8620人

富邦悍將隊本周末在新莊棒球場迎戰統一獅隊，今天票房開出紅盤，1萬1203人進場，締造今年「新莊城堡」第二高紀錄。

悍將今、明天舉辦「안녕你好」主題日，分別有Fubon Angels韓籍啦啦隊南珉貞、李雅英的中場SOLO秀，加上當日進場憑闖關卡可兌換李珠珢、李雅英、南珉貞的隨機「韓援小卡」一張，吸引球迷早早在場外排隊等待進場。

新莊棒球場此戰湧入1萬1203人，僅次於4月3日與中信兄弟隊的主場開幕系列賽第二戰1萬1600人滿場。此外，這是悍將本季第11場新莊主場賽事，場均達到8620人。