中職／徐若熙4.2局失3分1責失退場 球探紛紛收工

味全龍隊「龍之子」徐若熙本季首戰對樂天桃猿隊先發6局失1分，然而今天再次交手，卻投得掙扎，隊友守備也不幫忙，在他先發期間出現3次失誤，最終4.2局丟掉3分（1分責失）退場，本壘後方的球探也隨之收拾器材撤退離開桃園棒球場。

徐若熙今天第1局保送陳晨威後，雖讓林政華敲出滾地球，但游擊手張政禹失誤，再被廖健富敲出安打而丟掉1分，之後才用連續2K跟飛球出局止血，但第1局就投了30球。

2局下徐若熙又是安打、保送加上失誤，在1出局後出現滿壘，但又連抓2個出局數解除危機，3局下僅被敲1安打，4局下則是三上三下。

看似越來越穩，不料5局下徐若熙先被林政華敲出安打，1出局後又對林泓育投出觸身球，接著林智平敲出的右外野落地安打後，外野手也發生失誤，讓林政華回來得分，推進上三壘的林泓育也靠林子偉的高飛犧牲打得分，徐若熙就此退場。

徐若熙丟掉的3分裡面只有1分是責失，投的92球中有63顆好球，4.2局被敲5支安打，另有4次三振、2次四壞、1次觸身球保送，防禦率從0.82上升到1.15。