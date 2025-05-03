中職／邱智呈纏鬥12球開轟平聯盟紀錄 本季首轟打退張奕

統一獅隊邱智呈的本季首轟，帶給富邦悍將隊先發投手張奕重傷害，第5局纏鬥12球後敲出陽春砲，追平聯盟史上單一打席被打全壘打最多球數紀錄。

張奕先發4.1局被敲6安打、失5分（責失4分），2局上先挨陳鏞基的陽春砲，3局上被首位打者陳重羽敲出二壘打，一出局後，林佳緯打向游擊的飛球，游擊手池恩齊發生要命失誤送分。

張奕後續危機不斷，第4局保送林子豪、被蘇智傑敲安攻占一、三壘，林靖凱以高飛犧牲打送回獅隊的第3分。續投進入第5局，陳聖平以三壘打開路，林佳緯高飛犧牲打建功，邱智呈展現纏功，7度破壞成界外，最終在第12球敲出陽春砲，這是他的本季首轟、生涯第10轟。

聯盟史上被全壘打的打席最多球數紀錄就是12球，過去共發生5次，依序是2003年8月24日潘威倫對鄭兆行、2007年8月16日喬伊對鄭兆行、2011年8月5日銳對周思齊、2017年5月31日鄭錡鴻對方克偉、2019年8月30日王溢正對鄭鎧文，這回寫下史上第6例。

邱智呈這一轟打退張奕，范柏絜接手，林子豪補上兩分砲，擴大為7：1領先。