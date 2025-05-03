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春季聯賽／林張子俊100球完封 新北凱撒預賽第9勝

中央社／ 新北3日電

全國成棒春季聯賽新北凱撒今天靠著19歲投手林張子俊100球完封勝，率隊以5比0擊敗桃園市成棒隊，搶下預賽第9勝；合作金庫今天以10比7擊敗台灣電力，預賽續居分組第1名。

114年全國成棒甲組春季聯賽A組社會隊預賽，新北凱撒今天與桃園市成棒隊交手，新北凱撒投手林張子俊先發展現壓制力，開賽連抓4個出局數，直到2局上1人出局後被敲出安打，但沒讓對手延續攻勢。

林張子俊3局上有投出四壞保送，再因為捕逸讓跑者上到二壘，但力守不失分，4局上因為隊友守備失誤讓首名跑者上壘，接著連抓3個出局數，凍結對手攻勢，5、6局都讓打者3上3下。

林張子俊7局2人出局後被敲出二壘打，關鍵時刻三振化解危機，8局、9局再讓對手3上3下。林張子俊用球數精簡，總計用100球完投9局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、1次四壞保送，無失分，完封勝助隊搶勝。

新北凱撒3棒曹家淵今天單場2安都是長打，另有1次觸身球保送，貢獻3分打點；4棒謝彤恩單場5打席上壘率百分百，敲出4支安打，選到1次四壞保送，貢獻2分打點。

另外，合作金庫成棒隊今天與台灣電力公司棒球隊交手，兩隊攻勢往來，合庫團隊敲出10支安打，加上對手送出多達13次四死球保送，還有4次守備失誤，合庫以10比7搶勝。合庫賽後戰績16勝3敗、續居分組排名首位。

春季聯賽 棒球

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