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中職／兄弟5連敗都「吃鍋貼」 羅戈完投敗寫史上唯二悲情紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊先發投手羅戈。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手羅戈。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天以1：2敗給台鋼雄鷹隊，隊史相隔657天，再次吞下5連敗，前一次是2023年6月28日至7月16日，而且這5場都是1分差落敗，狂吃「鍋貼」，羅戈更寫下史上第二人的悲情紀錄。

兄弟先發投手羅戈有夠悲情，今天以97球投完8局、8次三振，被敲4支安打，丟掉2分皆非責失，防禦率下修到1.59，不過卻吞下本季第2敗，勝場仍掛蛋。

中職上一次8局完投無責失、8次以上三振、無四死球吞敗的投手，已經是2004年4月1日的興農牛隊飛勇，當時是8局失1分非責失、10次三振、無四死球，羅戈成為史上第二人。

今天賽前羅戈的援護率僅1.06分，今天兄弟打線也直到7局上才攻下分數，王政順保送後，江坤宇敲安護送上三壘，岳東華敲出滾地球造成雙殺但仍跑回1分，也是唯一分數。

雄鷹先發投手吉田一將今先發5.2局僅被敲5支安打，送出5次三振，無失分，雖然6局途中因抽筋退場，但靠牛棚守下勝利，奪下本季首勝。

中信兄弟隊先發投手羅戈。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手羅戈。圖／中信兄弟隊提供

台鋼雄鷹 羅戈

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