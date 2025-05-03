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中職／悍將范柏絜傷勢煎熬不曾放棄因難忘感動 找出擅長武器

中央社／ 新北3日電
中華職棒富邦悍將隊投手范柏絜（圖）中職生涯經歷傷勢、被釋出，再獲機會感觸很深，他3日受訪表示，過程煎熬但也成長很多，因為體驗過一軍投球的感動而咬牙堅持。中央社
中華職棒富邦悍將隊投手范柏絜（圖）中職生涯經歷傷勢、被釋出，再獲機會感觸很深，他3日受訪表示，過程煎熬但也成長很多，因為體驗過一軍投球的感動而咬牙堅持。中央社

富邦悍將24歲投手范柏絜高中畢業就加入中職，經歷傷勢、被釋出、再獲得機會感觸很深，直言過程煎熬但也成長很多，因為體驗過一軍投球的感動而堅持，持續想辦法增進優點。

范柏絜2018年選秀獲得Lamigo桃猿隊指名（樂天桃猿前身），直到2021年首度在一軍出賽，但職棒生涯起步傷勢不斷，他細數經歷過的傷勢，包括右腳踝韌帶斷掉動刀、髖關節不舒服、肩膀棘上肌輕微撕裂，范柏絜2023年季後被釋出，2024年轉隊悍將。

范柏絜中職生涯邁入第7年也「長大了」，他直言想法上改變最多，剛進到職棒會想著「我已經在最高殿堂了」，殊不知跟別人落差還有一大截，過了2、3年後發現了、想要追已經慢別人很多，加上傷勢不斷，反覆的從零開始，過程雖然煎熬，「但不變的是對棒球的熱忱。」

范柏絜提到，因為曾經在一軍出賽過，體會過球迷為自己吶喊的氛圍和感動，所以即使過程難熬也沒有放棄，「只要我還能投，就要努力，想辦法增進優點。」

范柏絜今年從季前官辦熱身賽調整就不錯，開季二軍出發，4月27日上到一軍，本季目前為止一軍2場後援出賽，投2.1局無失分，昨天對統一7-ELEVEn獅隊比賽，登板投1.1局。

范柏絜表示，昨天4分落後面對到獅隊中心棒次，想辦法讓打者用最不舒服的動作打到球，自己的球速不算快，但要找到優勢，棒球一直在進步，場上要學會控制自己、判斷打者、了解對手習性，多做功課，找出最擅長的武器。

中職 棒球 樂天桃猿

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