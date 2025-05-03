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中職／桃猿傷兵又+1 廖健富衝一壘過猛左大腿不適傷退
樂天桃猿隊今天又增加一員傷兵，廖健富衝往一壘時用力過猛，疑似大腿拉傷，被擔架抬下場休息，一壘防區改由張趙紘接手。
猿隊今天在桃園棒球場與味全龍隊交手，2局下2出局、滿壘，廖健富擊出滾地球後積極跑向一壘，游擊手張政禹漏了一下後仍撿起傳往一壘完成刺殺，不過廖健富跑過一壘後用手摸著左大腿，隨後跌坐地上無法站起。
猿隊防護員趕緊上場檢視，總教練古久保健二也上場關心，但廖健富最終仍由擔架抬下場無法續戰，今年開季曾陷入低潮的他，近期手感才剛剛回溫，前6場出賽敲出8支安打。
猿隊今天賽前才傳出三壘手梁家榮開刀治療左肩，要到下半季才能歸隊，而主力砲手林立也因腳扭傷休養，近期將到二軍出賽測試，投手曾仁和則是季前就傳出腰部不適，目前仍在建立投球局數。
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