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中職／徐若熙登板吸美職8隊到場 老虎高層也來了

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
味全龍隊徐若熙今天在桃園棒球場登板。圖／味全龍隊提供
味全龍隊徐若熙今天在桃園棒球場登板。圖／味全龍隊提供

味全龍隊「龍之子」徐若熙本季第3度登板依舊吸引大批球探，桃園棒球場本壘後方聚集8支美職隊伍球探，觀察這位有望旅外好手的表現，只不過徐若熙面對樂天桃猿隊，第1局就投得有些掙扎，單局用了30球、丟掉1分。

徐若熙今年若能集滿規定局數，將取得行使旅外自由球員的資格，犀利直球以及靈活的變化球球路，讓他成為美職、日職球隊的鎖定對象。

1局下徐若熙站上投手丘後，本壘後方的球探紛紛舉起測速槍，第一球就投到151公里，後續轉播更顯示來到156公里的球速，據了解今天至少8隊到場，包含遊騎兵、教士、大都會、太空人、小熊、光芒、藍鳥，老虎隊更傳出有高層到場。

然而徐若熙先對陳晨威投出四壞保送，接著林政華敲出的滾地球造成游擊手失誤，無人出局被攻占一、二壘，廖健富的右外野安打直接先拿1分，徐若熙隨後回穩，連續三振林泓育、林智平，再讓林子偉敲出飛球出局，才結束漫長的一局。

味全龍隊徐若熙登板，桃園棒球場本壘後方聚集球探觀察。圖／味全龍隊提供
味全龍隊徐若熙登板，桃園棒球場本壘後方聚集球探觀察。圖／味全龍隊提供
味全龍隊徐若熙登板，桃園棒球場本壘後方聚集球探觀察。圖／味全龍隊提供
味全龍隊徐若熙登板，桃園棒球場本壘後方聚集球探觀察。圖／味全龍隊提供

徐若熙 樂天桃猿

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