中職／重返桃園聽到熟悉應援曲 朱育賢談兒子是棒球迷

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聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
朱育賢（右）轉戰味全龍隊後，昨天首次回到桃園棒球場出賽。圖／味全龍隊提供
朱育賢（右）轉戰味全龍隊後，昨天首次回到桃園棒球場出賽。圖／味全龍隊提供

新球季轉戰味全龍隊之後，朱育賢昨天首次回到熟悉的桃園棒球場，首打席樂天桃猿隊特別播放他的應援曲致意，朱育賢笑說：「猿氣（吉祥物）還有來找我敬禮一下。」

猿隊今年桃園主場開幕戰原本是對上龍隊，然而遇到因雨延賽，到昨天朱育賢才正式踏上球場接受猿迷歡呼，朱育賢說：「開幕戰的心情起伏比較大，那時候第一次踏進球場。」

昨天朱育賢的太太以及小孩也有到場看球，朱育賢笑說，小朋友都很喜歡來球場，也已經去過天母主場，尤其大兒子對棒球非常有興趣，「現在龍隊球員名字他幾乎都記住了，老婆有時候認不出還要問他，他還知道誰打得好、誰打不好、誰最近沒有下。」

從猿隊轉戰龍隊，家人也都已經適應，朱育賢表示，棒球環境就是需要持續有變化，也能讓球迷看到不一樣的東西，自己希望能夠維持住好的手感，前隊友們也能維持身體健康。

朱育賢轉戰味全龍隊後，昨天首次回到桃園棒球場出賽。圖／味全龍隊提供
朱育賢轉戰味全龍隊後，昨天首次回到桃園棒球場出賽。圖／味全龍隊提供

朱育賢 棒球 樂天桃猿

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