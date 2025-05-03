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中職／悍將簽下她的最愛洋投 南珉貞飯心噴發：離不開富邦了

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
Fubon Angels韓籍啦啦隊成員南珉貞。記者陳宛晶／攝影
Fubon Angels韓籍啦啦隊成員南珉貞。記者陳宛晶／攝影

富邦悍將隊與新洋投布坎南（David Buchanan，譯名尚未確定）達成合約共識，Fubon Angels韓籍啦啦隊成員南珉貞從他在南韓職三星獅隊時期就是他的鐵粉，富邦育樂總經理陳昭如告知她這項好消息，讓她興奮喊：「更沒有離開富邦的理由了。」發願要繼續深耕台灣。

布坎南具備3年大聯盟資歷，累積8勝17敗、防禦率4.97，曾在日本職棒養樂多隊3季、南韓職棒三星獅隊4季，在傳出他將來到悍將後，就有不少球迷想到南珉貞。

南珉貞曾任三星獅啦啦隊，最喜歡的選手就是布坎南，甚至幫自己取了「뷰민정（布珉貞）」的綽號，正是來自布坎南的韓文登錄名字「뷰캐넌」，如今將在悍將再寫「藍色情緣」。

南珉貞今天在新莊棒球場的賽事中場將有SOLO時間，賽前先接受媒體聯訪，談到即將再次聚首布坎南，「飯心」噴發，緊握小手手、興奮藏不住。

她提到，一開始注意到布坎南，是因為他使用薄荷綠手套，場上特別顯顯，其次是場上成績好，有實力，外貌也很帥氣，對粉絲也很好，「其他選手也有認證，他真的是一位很厲害的選手，飲食管理也做得很徹底。」布坎南曾為她的生日拍攝祝福影片，「我到現在都有好好收藏著。」

南珉貞坦言，沒想到可以在富邦再次共事，以前在南韓時期，與他的老婆、小孩都見過，也一直保持聯絡，這次確定他要來，布坎南的太太也傳了訊息問她台灣要注意的事情，「我跟她說台灣真的很棒，人們也很熱情，但要注意的是天氣真的很熱，要小心身體。」

被問到是否擔心「南朋友」吃醋，她笑答：「很多粉絲也知道我從以前就很喜歡他，反倒是很期待我們又可以同框了。」

訪問結束，南珉貞欲罷不能，主動表達還有想要補充的，「昨天Joyce（陳昭如）也有說，會帶一位我很喜歡的投手來，聽到消息後，覺得更沒有離開富邦的理由了。」她表示，自己會繼續深耕台灣，「他在台灣的第一場比賽，我一定會到，沒班也會到，客場也會到，就算是高雄也會去。」

三星獅 南珉貞 韓職

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