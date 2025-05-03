中職／徐若熙旅美受限簽約金？葉總提不同觀點：要不要當第一人

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天登板，照例吸引多支國外職棒球探到桃園棒球場，雖然若要挑戰美職可能受到簽約金限制，但龍隊總教練葉君璋以個人立場來看，徐若熙若前往美職有代表性意義「要不要做第一人？」

大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）發文指出，如果徐若熙在2025或2026年休賽季挑戰美國職棒，將不具備職業自由球員資格，代表簽約金將受到限制，類似去年佐佐木朗希情況，大聯盟球團要用國際簽約金額度爭取、給小聯盟合約。

而徐若熙目前除了美職，也有日職球團鎖定，簽約金或許成為考量因素之一，葉君璋表示，自己無法代表球團或徐若熙發言，但就自己個人的想法，前往美職或許有一個意義存在，「有它的挑戰性、代表性」。

過去有中職資歷再前往美職的，僅有倪福德、曹錦輝，前者是因球團解散取得資格，後者則是從美職回到中職後，因涉及簽賭案遭到中職終身禁賽，又獲得美職機會。

徐若熙有機會成為第一位中職球團培養出的旅美球員，或是第一位行使旅外資格前往美職的球員，不過葉君璋認為，現在談這些都言之過早，「先把該做做好，時機成熟自然產生」。

徐若熙的動向受到大聯盟記者關注，日本媒體也有引用報導，更別談近幾場先發都有球探到場，葉君璋也說：「他要扛得住輿論，這些影響是正面負面？能不能保持雲淡風輕？會滿重要的。」

徐若熙今天是本季首次休息6天再先發，下次登板時間點還不確定，葉總不排除讓他下二軍休息時間，原因是現在先發輪值爆滿，多了伍鐸之後，現在二軍也還有王維中等著上來，「王維中下周會上來投球」。