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中職／才剛站上打擊、安打王…郭天信腿傷休兵2天直喊苦
味全龍隊外野手郭天信昨天2打數2安打，讓他以3成45打擊率衝上聯盟打擊王，29支安打也與陳傑憲並列第一，不過今天立刻被按在板凳休息，總教練葉君璋透露，郭天信右大腿傷勢變嚴重，這兩天不會先發。
郭天信昨天2打席都敲安，然而5局下守備時成晉敲出二壘安打後，郭天信就被換下場，郭天信說，原本不想被葉總發現，沒想到昨天他看到後就大手一揮，把自己換下，「對我來說，不能下場比較辛苦，靜不下來」。
郭天信已經接受葡萄糖注射治療，加速恢復，葉君璋表示，郭天信大腿本來就有點傷勢，但昨天變得更嚴重，因此這兩天都不會安排他先發，「他可以跑，但沒辦法全力跑，擔心他變嚴重。」
由於郭天信打擊近況不錯，葉君璋也開玩笑說：「是不是當安打王不太好？」先前樂天桃猿隊林立也是站上安打王後扭到腳而下二軍休養。
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