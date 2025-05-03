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中職／梁家榮左肩開刀最快下半季歸隊 桃猿三壘有兩人選扛

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊三壘手梁家榮昨天完成肩胛上神經減壓手術，上半季無法歸隊。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊三壘手梁家榮昨天完成肩胛上神經減壓手術，上半季無法歸隊。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊三壘手梁家榮昨天完成肩胛上神經減壓手術，上半季無法歸隊，缺席的期間三壘預計由林智平、馮健庭輪替，總教練古久保健二坦言，梁家榮近年都一直有肩膀狀況。

梁家榮因左肩不適在4月27日下放二軍，去年他就曾因左肩關節唇破損而休兵，只不過這次與關節唇無關，古久保健二表示，梁家榮過去都忍耐著出賽，但今年到了無法出賽的程度，因此安排他進行手術，順利的話要下半季才能歸隊。

梁家榮今年出賽15場、打擊率2成08，表現有些掙扎，不過仍是猿隊倚重的三壘手，在他缺席之後，曾冠傑、林智平都曾扛起三壘守備。

古久保健二表示，林智平已經連續幾場擔任三壘手，會觀察他的狀況，也還有馮健庭能夠分擔，至於曾冠傑雖然今年還沒有敲出安打，但就打擊區上的氛圍、對投手揮棒等，打席的內容是及格的。

古久保健二 林智平 梁家榮

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