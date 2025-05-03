聽新聞
0:00 / 0:00
中職／王正棠特守找光的感覺 打擊只用1打席適應嚇到他自己
富邦悍將隊王正棠回歸首戰就敲出雙安，賽後留下來特守，用意是適應「新．新莊城堡」本季全新配置的LED燈柱，但比起適應光線，他笑曝更大課題在時差，打到8局就已經有睡意，趕快去衝刺醒腦一下。
王正棠今年因手傷、腳傷影響，未能趕上開季，昨天首度回歸一軍，擔任指定打擊出賽，單場雙安、三度上壘。
陳金鋒表示，王正棠都已經準備好了，讓他先從DH開始適應比賽，「他可以守，但先一步一步來。」昨天賽後王正棠留下來特守，主要是因適應LED燈柱，鋒總表示：「燈光有換過，守的話要適應燈光的問題，有些角度不是那麼習慣，這幾天要再適應看看。」
王正棠指出差異，雖然LED燈比較亮，但光源不會那麼集中、比較分散，「球打進去時還可以看到小點，但過那個燈上去後，球變很小顆。」他也說適應問題應該不大，如果需要他上場守備也沒問題，「看教練安排。」
他笑說，比起燈光，更需要調整的是時差，因二軍作息早上6點就要到球場治療、復健，完成課表再跟著球隊，通常9點半就睡了，「昨天打到8局有點想睡覺，趕快進去衝刺。」
今年首度晚上出賽，就繳出雙安，王正棠談復出首戰表現也嚇到，「我自己也滿訝異，身體狀況好像還不錯。第一打席覺得球好快，速度感還沒找到，那個打席打完就比較適應。」
《獅吼台南棒球訂製書》火熱預購
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言