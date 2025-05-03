中職／「萬能右腕」暫不定位角色 江國豪二軍先累積投球量

富邦悍將隊「萬能右腕」江國豪今天在二軍再度先發登板，對於日後回歸一軍的角色定位，總教練陳金鋒表示，目前不會設定，現在於二軍先發出賽，是因考量若往牛棚調整，會比後援往先發調整容易。

江國豪因進行手肘骨刺清創手術未趕上開季，4月30日首度在二軍登板，面對樂天桃猿隊二軍，先發面對7人次只抓下1個出局數，被敲5安打、失4分，休息兩天後，今天再度先發面對台鋼雄鷹隊二軍。

陳金鋒表示，江國豪目前在二軍的出賽，不管是先發或後援，主要都是以調整投球量為主，「他有先發的能力，不會現在就去設定他的角色。」

他指出，現階段先讓江國豪的投球數量一場一場往上加，之後再視戰力需求評估，「往後調比較容易，往前比較難。」