快訊

怕賴總統成「麻煩製造者2.0」？美外交專家籲川普「管管台灣」

張麗善為何惹眾怒？她連擲7個聖杯當上「爐主」...地位尊崇、還有這任務

5月轉運當頭！這幾個生肖默默暴富、迎來全方位好運

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／「萬能右腕」暫不定位角色 江國豪二軍先累積投球量

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊「萬能右腕」江國豪。 聯合報系資料照
富邦悍將隊「萬能右腕」江國豪。 聯合報系資料照

富邦悍將隊「萬能右腕」江國豪今天在二軍再度先發登板，對於日後回歸一軍的角色定位，總教練陳金鋒表示，目前不會設定，現在於二軍先發出賽，是因考量若往牛棚調整，會比後援往先發調整容易。

江國豪因進行手肘骨刺清創手術未趕上開季，4月30日首度在二軍登板，面對樂天桃猿隊二軍，先發面對7人次只抓下1個出局數，被敲5安打、失4分，休息兩天後，今天再度先發面對台鋼雄鷹隊二軍。

陳金鋒表示，江國豪目前在二軍的出賽，不管是先發或後援，主要都是以調整投球量為主，「他有先發的能力，不會現在就去設定他的角色。」

他指出，現階段先讓江國豪的投球數量一場一場往上加，之後再視戰力需求評估，「往後調比較容易，往前比較難。」

樂天桃猿 江國豪 陳金鋒

延伸閱讀

中職／辛元旭二軍打得火燙無法升一軍 鋒總坦言無法守備難有空間

中職／悍將洋投銳歐手肘韌帶有撕裂傷 下周魔力藍重返輪值

中職／林岳谷腰部不適 陳金鋒正面看待悍將傷兵滿營：只是多了一點…

中職／曾峻岳熱到流鼻血已無大礙 富藍戈13球吃兩局鋒總說感謝

相關新聞

中職／悍將新洋投布坎南預計5月中抵台 是否捨棄銳歐看復健狀況

富邦悍將隊尋找洋將戰力，將網羅具有3年大聯盟資歷的布坎南（David Buchanan，譯名尚未確定），領隊林華韋表示，...

中職／王正棠特守找光的感覺 打擊只用1打席適應嚇到他自己

富邦悍將隊王正棠回歸首戰就敲出雙安，賽後留下來特守，用意是適應「新．新莊城堡」本季全新配置的LED燈柱，但比起適應光線，...

中職／「萬能右腕」暫不定位角色 江國豪二軍先累積投球量

富邦悍將隊「萬能右腕」江國豪今天在二軍再度先發登板，對於日後回歸一軍的角色定位，總教練陳金鋒表示，目前不會設定，現在於二...

中職／悍將二軍挖角列特博生技主力投手 領隊注意到前役7局好投

富邦悍將隊人手吃緊，二軍再有生力軍加入，從列特博生技成棒隊挖角27歲投手王偉軒，簽下自行培訓合約，領隊林華韋指出，他在前...

中職／美、日球探關注徐若熙 大聯盟記者：情況像佐佐木朗希

味全龍隊「龍之子」徐若熙近日受到美日球探注意，大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）發文指出，徐若熙挑戰大聯盟會發生的狀況。 摩洛西發文提到，根據台灣棒球圈的消息來源，美職和日職球探本季密切關

中職／台鋼雄鷹嘉義主場首戰贏球 逾8千球迷創近10年觀賽紀錄

中華職棒2025年球季一軍例行賽，昨晚在棒球原鄉嘉義市KANO棒球場開打，比賽結果，台鋼雄鷹首次在主場贏中信兄弟隊，球迷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。