中職／悍將二軍挖角列特博生技主力投手 領隊注意到前役7局好投
富邦悍將隊人手吃緊，二軍再有生力軍加入，從列特博生技成棒隊挖角27歲投手王偉軒，簽下自行培訓合約，領隊林華韋指出，他在前一場出賽面對全越運動隊投出7局好投，「我們有注意到。」
王偉軒出身桃園農工、南華大學、萬能科技大學棒球隊，曾在2019年中職選秀落榜，後來都待在業餘球隊，2020年參與中職新人測試會、2022年參與台鋼雄鷹隊測試會，皆未獲得推薦，沒能拿到選秀報名資格，從2022年起待在列特博生技成棒隊。
為何相中王偉軒？林華韋指出，他在大約10天前（4月24日）面對全越運動繳出7局好投，「那場也投得很好，投了7局，我們有注意到。」
林華韋表示，對於今年傷兵問題導致兵員不足，「我們持續面對問題、解決問題。」球探部也在持續物色人選，「球探部一直有在注意，不管是今年選秀可能人選，或是現在馬上可以自培的。」
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