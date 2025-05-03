中職／悍將新洋投布坎南預計5月中抵台 是否捨棄銳歐看復健狀況

富邦悍將隊尋找洋將戰力，將網羅具有3年大聯盟資歷的布坎南（David Buchanan，譯名尚未確定），領隊林華韋表示，已與他完成合約共識，預計在5月中旬以前抵台。

悍將近期傳出簽下這個月就要滿36歲的新洋投布坎南，具備3年大聯盟資歷，累積8勝17敗、防禦率4.97，曾在日本職棒養樂多隊3季、南韓職棒三星獅隊4季，而他分別在費城人、紅人隊升上大聯盟，兩段資歷相隔8年，譜寫從亞洲職棒投回大聯盟的案例。

林華韋表示，注意布坎南已久，「他去年大部分時間都在3A，也有日韓經歷，教練團看了後，認為可以幫助我們，已與他達成合約共識，預計5月中旬之前會到台灣。」至於這是否代表將會捨棄銳歐？林華韋表示，這要看銳歐的傷勢狀況是否需要比較長時間，「還是要看看後續醫療復健結果。」

還有一段巧妙的緣分來自Fubon Angels韓籍啦啦隊成員南珉貞，曾任三星獅啦啦隊的她，最喜歡的選手就是布坎南，甚至幫自己取了「뷰민정（布珉貞）」的綽號，正是來自布坎南的韓文登錄名字「뷰캐넌」，如今將在悍將再寫「藍色情緣」。