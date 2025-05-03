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MLB／季中改當眼鏡俠 道奇孟西：有幫助我都願意嘗試

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊三壘手孟西今天戴上了一副眼鏡，原因是要矯正散光看能否改善低迷的打擊。 路透
道奇隊三壘手孟西今天戴上了一副眼鏡，原因是要矯正散光看能否改善低迷的打擊。 路透

道奇隊三壘手孟西（Max Muncy）今天戴上了一副眼鏡，但他視力並不差，實際上比1.0更好，原因是要矯正散光，「只要能有一點幫助的東西，我都願意試試看。」孟西說。

孟西在美國時間4月30日的比賽就已經悄悄戴上，當時是有矯正的太陽眼鏡，所以沒太多人注意，而他當天4打數2安打，包含敲出本季首轟及一支三壘打。

孟西解釋，自己的右眼有散光，因此左眼主導性較強，但作為左打者在打擊時右眼較接近投手，因此決定嘗試配戴眼鏡。

雖然前一場比賽結果看起來有發揮效用，不過也可能是孟西近期調整揮棒帶來的幫助，他在4月13日起曾經歷11場僅敲出4支安打低潮，但27日開始4場比賽敲出5支安打

「我的揮棒感覺越來越接近理想狀態，」孟西表示：「還有很多地方需要修正，尤其是在某些情境下要更好。這還在調整中，但現在至少球已經能往前飛了。」今天他仍決定繼續戴上眼鏡，但結果是3打數無安打。

隊友赫南德茲（Enrique Hernandez）也曾在去年季中發現右眼散光，開始改戴眼鏡，經過一段時間才適應視覺轉變，他在明星賽前打擊率僅1成91，但上半季最後一個系列賽開始戴上眼鏡，下半季繳出2成74打擊率。

孟西 明星賽

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