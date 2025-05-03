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中職／美、日球探關注徐若熙 大聯盟記者：情況像佐佐木朗希

聯合新聞網／ 綜合報導
徐若熙本季初登板。聯合報系資料照
徐若熙本季初登板。聯合報系資料照

味全龍隊「龍之子」徐若熙近日受到美日球探注意，大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）發文指出，徐若熙挑戰大聯盟會發生的狀況。

摩洛西發文提到，根據台灣棒球圈的消息來源，美職和日職球探本季密切關注徐若熙。如果徐若熙在2025或2026年休賽季挑戰大聯盟，將不具備職業自由球員資格。

這代表徐若熙的簽約金將受到限制，類似去年佐佐木朗希的情況，大聯盟球團要用國際簽約金額度爭取，給小聯盟合約。

摩洛西指出，現年24歲的徐若熙本季在味全龍隊投11局，送出15K、只有投1次保送，變化球品質出色，包括一顆指叉球。

味全龍 大聯盟 徐若熙

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