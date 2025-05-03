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中職／台鋼雄鷹嘉義主場首戰贏球 逾8千球迷創近10年觀賽紀錄

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中職台鋼雄鷹首次主場嘉市棒球場首戰贏球，逾8千球迷入場創近10年觀賽紀錄。圖／嘉市府提供
中職台鋼雄鷹首次主場嘉市棒球場首戰贏球，逾8千球迷入場創近10年觀賽紀錄。圖／嘉市府提供

中華職棒2025年球季一軍例行賽，昨晚在棒球原鄉嘉義市KANO棒球場開打，比賽結果，台鋼雄鷹首次在主場贏中信兄弟隊，球迷HIGH翻天，一軍例行賽首戰吸引超過8550名球迷入場，寫下近10年觀賽人次新高，帶動運動經濟，點燃棒球原鄉棒球熱潮。

中華職棒今年在嘉市舉辦多場比賽，包含已完賽的11場一軍熱身賽，今年度將辦理8場一軍例行賽、71場二軍例行賽，回應廣大棒球迷需求，展現嘉市對發展棒球運動的支持。

教育處長郭添財說，主場球隊台鋼雄鷹成為中華職棒第6隊，曾在嘉義市奪下二軍例行賽冠軍，去年以一軍身分出賽，表現亮眼。感謝台鋼雄鷹選擇嘉市作為比賽場地，比賽球員所穿聯名特製球衣，就是市府與球團攜手合作成果，設計靈感來自當年名震日本甲子園嘉農球衣，展現出地方與職棒相互支持精神。

中職台鋼雄鷹首次主場嘉市棒球場首戰贏球，逾8千球迷入場創近10年觀賽紀錄。圖／嘉市府提供
中職台鋼雄鷹首次主場嘉市棒球場首戰贏球，逾8千球迷入場創近10年觀賽紀錄。圖／嘉市府提供

台鋼雄鷹隊洋投後勁不敗魔力持續，昨晚面對中信兄弟隊即使兩度落後，雄鷹打線都也兩度逆轉，以4：3在嘉市棒球場拿下勝利，7局失3分的後勁拿下本季第3勝，跨季13連勝並列史上第4長，兄弟苦吞4連敗。

中職一軍嘉市KANO棒球場例行賽首戰，吸引超過8550名球迷入場，逢周休假日，觀賽人潮帶動棒球周邊運動商品熱賣，並為嘉市飯店旅宿、飲食、景點、交通運輸等，帶進消費收入，市區知名小吃火雞肉飯店，幾乎家家客滿，文化路夜市人潮爆滿。

中華職棒 台鋼雄鷹 棒球

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