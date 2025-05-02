中職／陳子豪延長賽敲超前安打 龍隊中斷桃猿4連勝

中央社／ 台北2日電

中職今天在桃園棒球場的賽事，味全龍與樂天桃猿鏖戰到延長賽突破僵局制，10局上陳子豪敲超前安打，最終龍隊5比3搶勝，桃猿4連勝中斷；另一場台鋼雄鷹則是賞兄弟4連敗。

桃猿在1局下率先展開攻勢，林政華敲二壘安打、廖健富選到保送後，林智平敲出安打送回1分；5局下陳晨威從曹祐齊手中轟出2分砲，本季首轟出爐，桃猿取得3比0領先。

不過6局上龍隊的陳子豪敲二壘安打、李凱威獲保送後，劉基鴻敲二壘安打帶有2分打點，郭嚴文再敲安打送回追平分，形成3比3平手。到了延長賽10局上，曾聖安犧牲觸擊護送跑者上三壘後，陳子豪敲出安打送回超前分，劉基鴻再敲1打點安打，終場龍隊就以5比3奪勝。

另一場在嘉義市棒球場的賽事，台鋼雄鷹與中信兄弟以3比3平手時，雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）從黃博多（Humberto Castellanos）手中轟出超前陽春砲，為本季第3轟。終場雄鷹以4比3奪勝，讓兄弟苦吞4連敗。

雄鷹先發投手後勁（Bradin Hagens）此戰用98球投7局，僅被擊出4支安打，投2次保送、7次三振，失掉3分含2分責失，演出優質先發，奪下本季第3勝、同時也是跨季13連勝，獲選為單場MVP。

台鋼雄鷹 樂天桃猿

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