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中職／下一場挑戰神紀錄 飛力獅連19局無失分：不會有壓力

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊先發投手飛力獅先發6局無失分。記者侯永全／攝影
統一獅隊先發投手飛力獅先發6局無失分。記者侯永全／攝影

統一獅隊今天在新莊棒球場以4：2擊敗富邦悍將隊，先發投手飛力獅6局無失分演出不僅收穫本季第2勝，更是連續19局無失分，下一場有望挑戰史上最長的初登板連續局數無失分紀錄，飛力獅表示：「不會有壓力。」

相較前兩場先發合計13局、17次三振、被敲4支安打，飛力獅今天6局被敲7支安打，只有3次三振，但仍力保不失，飛力獅表示，棒球比賽不能奢求每次都三振對手，也要謝謝今天隊友守備的幫忙。

今年加盟獅隊的飛力獅初登板至今3場先發都沒掉分，他認為自己有越來越適應中職環境，每一場比賽都會做出調整，透過與教練團的討論、比賽間牛棚調整，才能夠漸入佳境。

對於至今19局沒有失分的狀況，飛力獅也知道，但不會因此感受壓力，「失分終究會出現，我能做的就是努力工作，盡力不要失分，對於自己能夠有好表現保持自信」。

飛力獅自初登板起連續19局無失分，已經是史上第二高，超越前獅隊洋投鎌田祐哉的17.2局，僅次於兄弟象克力士的25.1局，下一次登板就有機會超車。

獅隊總教練林岳平則指出，飛力獅能夠持續繳出好表現，關鍵是變化球、直球讓打者的揮空率很高，「有利於製造出局」。

而獅隊今天贏球也是林子豪的陽春砲先打出破口，這是他個人本季第四轟，追平林安可、林立，也追平個人生涯新高，展現長打火力。

林岳平表示，林子豪從春訓時就修正打擊方向，希望透過例行賽去驗證，是否成長為長打型並不是重點，「他要健康才能持久，今年不管好壞，打完一整年再看執行結果，目前攻擊穩定，長打不是我們預期」。

林岳平 棒球

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