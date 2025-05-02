中職／新莊城堡4連敗…飛力獅壓制悍將 連19局無失分寫狂紀錄
統一獅隊林子豪敲出一發突破僵局的陽春砲，個人本季第4轟衝上排頭，飛力獅也繳出先發6局無失分好投，獅隊最終以4：2拿下勝利，而富邦悍將隊則在新莊城堡吞下4連敗，主場勝率面臨5成保衛戰。
今天在新莊上演的「兩力」較勁，飛力獅以102球投完6局，被敲7支安打但力保不失，另有3次三振，本季第3場出賽，防禦率仍維持在「0的領域」；悍將魔力藍則是則是投5局退場，被敲5支安打丟掉1分。
那1分是林子豪在4局上轟出的陽春砲，也是此役兩隊出現的第1分，本季18場出賽，累積4轟已經追平個人生涯新高，也追平林安可、林立並列聯盟最多。
飛力獅今年加入獅隊，開季前兩場13局沒有失分，加上今天連續19局無失分，超越前獅隊洋投鎌田祐哉的17.2局，寫下初登板連續局數無失分史上第二長的紀錄，僅次於兄弟象克力士的25.1局。
6局上獅隊又靠著2次四壞保送加上陳聖平跑出內野安打，在2出局後製造滿壘，林佳緯的適時安打敲回2分打點，隨後獅隊靠雙盜壘戰術跑回該局第3分。
悍將幾次錯過得點圈機會，到8局下才由王正棠保送、申皓瑋二壘打取得有利機會，豊暐高飛犧牲打破蛋，高國麟一壘安打敲回第2分。
悍將今年在客場2勝11敗，新莊主場原本是最後堡壘，開季主場4連勝，到4月22日之前是主場5勝1敗，然而4月23日開始到今天在新莊主場已經4連敗，主場勝率剩下剛好5成。
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