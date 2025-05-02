快訊

美股早盤／4月就業優於預期 道瓊大漲450點、台積電ADR跳漲3%

「前所未有的寒蟬效應」競選小物案管家失聯通緝 傅崐萁發聲抗議

智利地牛翻身！發生規模7.5強震 民眾震撼、當局發布海嘯警報

中職／新莊城堡4連敗…飛力獅壓制悍將 連19局無失分寫狂紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊先發投手飛力獅先發6局無失分。記者侯永全／攝影
統一獅隊先發投手飛力獅先發6局無失分。記者侯永全／攝影

統一獅隊林子豪敲出一發突破僵局的陽春砲，個人本季第4轟衝上排頭，飛力獅也繳出先發6局無失分好投，獅隊最終以4：2拿下勝利，而富邦悍將隊則在新莊城堡吞下4連敗，主場勝率面臨5成保衛戰。

今天在新莊上演的「兩力」較勁，飛力獅以102球投完6局，被敲7支安打但力保不失，另有3次三振，本季第3場出賽，防禦率仍維持在「0的領域」；悍將魔力藍則是則是投5局退場，被敲5支安打丟掉1分。

那1分是林子豪在4局上轟出的陽春砲，也是此役兩隊出現的第1分，本季18場出賽，累積4轟已經追平個人生涯新高，也追平林安可、林立並列聯盟最多。

飛力獅今年加入獅隊，開季前兩場13局沒有失分，加上今天連續19局無失分，超越前獅隊洋投鎌田祐哉的17.2局，寫下初登板連續局數無失分史上第二長的紀錄，僅次於兄弟象克力士的25.1局。

6局上獅隊又靠著2次四壞保送加上陳聖平跑出內野安打，在2出局後製造滿壘，林佳緯的適時安打敲回2分打點，隨後獅隊靠雙盜壘戰術跑回該局第3分。

悍將幾次錯過得點圈機會，到8局下才由王正棠保送、申皓瑋二壘打取得有利機會，豊暐高飛犧牲打破蛋，高國麟一壘安打敲回第2分。

悍將今年在客場2勝11敗，新莊主場原本是最後堡壘，開季主場4連勝，到4月22日之前是主場5勝1敗，然而4月23日開始到今天在新莊主場已經4連敗，主場勝率剩下剛好5成。

獅隊第五棒林子豪在四局上擊出陽春全壘打。記者侯永全／攝影
獅隊第五棒林子豪在四局上擊出陽春全壘打。記者侯永全／攝影

林子豪 王正棠

延伸閱讀

中職／陳傑憲9局上3分超前轟 獅隊破除龍隊天母不敗之身

中職／林子豪、林靖凱傷癒回歸 雙林成統一內野攻守巨木

中職／許基宏雙響砲爆破猛獅 生涯百轟因10年前漏踩壘包差一「腳」

中職／布雷克完投9局27上27下偉業 悍將連2次當苦主

相關新聞

中職／後勁跨季13連勝追平兄弟傳奇 兄弟苦吞4連敗

台鋼雄鷹隊洋投後勁的不敗魔力仍在持續中，今天面對中信兄弟隊即使兩度落後，雄鷹打線都也兩度逆轉，以4：3在嘉義市棒球場拿下...

中職／新莊城堡4連敗…飛力獅壓制悍將 連19局無失分寫狂紀錄

統一獅隊林子豪敲出一發突破僵局的陽春砲，個人本季第4轟衝上排頭，飛力獅也繳出先發6局無失分好投，獅隊最終以4：2拿下勝利...

中職／下一場挑戰神紀錄 飛力獅連19局無失分：不會有壓力

統一獅隊今天在新莊棒球場以4：2擊敗富邦悍將隊，先發投手飛力獅6局無失分演出不僅收穫本季第2勝，更是連續19局無失分，下...

中職／古林請獅隊隊友喝飲料！林岳平：希望他越走越遠

統一獅隊今天休息室多了60杯飲料，上面寫著「恭喜古林日職一軍首勝，感謝招待」，那是來自日本的謝意，拿下首勝的古林睿煬自掏...

日職／古林睿煬奪首勝戴培峰有「神預言」 分析跟中職不同處

加盟日職火腿隊的台灣投手古林睿煬昨天第二次登板，首局就丟掉2分，好友戴培峰「神預言」，認為如果7局只掉這2分也很厲害，結...

日職／古林首勝、獅隊贏球雙喜 陳重羽預想美好一天成真

統一獅隊今天收到來自古林睿煬的飲料贈禮，轉戰日職後拿下首勝的他沒忘記前隊友們，過去的捕手搭檔陳重羽預想的古林首勝、獅隊贏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。