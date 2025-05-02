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中職／後勁跨季13連勝追平兄弟傳奇 兄弟苦吞4連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊投手後勁。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊投手後勁。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊洋投後勁的不敗魔力仍在持續中，今天面對中信兄弟隊即使兩度落後，雄鷹打線都也兩度逆轉，以4：3在嘉義市棒球場拿下勝利，7局失3分的後勁拿下本季第3勝，跨季13連勝並列史上第4長，兄弟則苦吞4連敗。

兄弟今天1局上就在宋晟睿安打、盜壘、失誤站上三壘後，靠陳俊秀高飛犧牲打拿下1分，然而雄鷹在3局下靠紀慶然、林家鋐、張肇元連續3安追平比數，王博玄高飛犧牲打超前為2：1。

5局上兄弟新秀許庭綸敲出三壘安打送回二壘的王威晨，下一棒宋晟睿也敲安打回此局第2分；這是許庭綸的生涯首安、首打點，宋晟睿則是生涯第100支安打，王威晨是生涯第1010支安打，超越父親王光輝生涯總安打數，1局締造三項紀錄。

5局下林家鋐敲出二壘安打後，張肇元敲安打回追平分，但自己在壘間出局，不過6局下魔鷹的陽春砲直接超前，也讓後勁取得勝投資格。

後勁今天先發7局被敲4支安打，丟掉3分其中有2分責失，投98球有63顆好球，7次三振另有2次四壞保送，跨季連續13場繳出優質先發，也是自2023年起的跨季13連勝。

中職跨季連勝紀錄最長是統一獅隊潘威倫的21連勝，Lamigo隊強森、獅隊郭進興以15連勝並列第2，後勁今天加入兄弟象横田久則13連勝的行列，並列第4。

宋晟睿 後勁

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