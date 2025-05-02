中職／嘉市首場台鋼雄鷹對戰中信兄弟 大手牽小手KANO傳承熱血沸騰

中華職棒2025年球季一軍例行賽，晚間在棒球原鄉嘉市KANO棒球場開打，台鋼雄鷹對戰中信兄弟，市長黃敏惠受邀開球、體育署長鄭世忠打者。賽前黃敏惠與2隊球員身穿KANO球衣，民族國小球員與兩隊球員大手牽小手一同進場，象徵穿KANO傳承，大家吶喊加油，點燃嘉市棒球熱。

主場球隊台鋼雄鷹2022年成為中職第6隊，曾在嘉市奪下二軍例行賽冠軍，去年以一軍身分出賽，表現亮眼。開幕戰邀請嘉市民族國小少棒隊攜手參與，孩子們身穿與台鋼雄鷹聯名設計特製球衣，與職棒球員一同進場，展現棒球傳承象徵意義，讓小球員近距離感受職業舞台的榮耀與震撼，為賽事揭開充滿希望與感動的序幕。

黃敏惠說，中職一軍嘉市首戰，台鋼雄鷹與中信兄弟帶來精彩對決，這是11場熱身賽後首場比賽，接下來還有7場精彩賽事。感謝職棒、署長鄭世忠及議會支持，推動球場設施升級。現場擠滿球迷，氣氛熱烈，感受嘉人對棒球熱愛。

鄭世忠說，開心到嘉市KANO棒球場，觀看台鋼雄鷹主場與兄弟隊比賽，嘉市棒球場經整修，變得更美麗及現代化，整體環境改善，感謝嘉市府努力，希望球迷能更支持棒球，呼籲中華職棒球團安排更多比賽，帶到嘉義KANO球場。

教育處長郭添財說，嘉市重視與職棒球隊合作交流，感謝台鋼雄鷹選擇嘉市做為比賽場地，球員所穿聯名特製球衣，是市府與球團攜手合作成果，展現地方與職棒相互支持精神，球場完成高空照明更新及無障礙廁所設置，配合球團與觀眾需求，提升球場設施與觀賽品質。