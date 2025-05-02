快訊

競選小物案傅崐萁管家失聯通緝！ 律師涉藏匿人犯50萬交保

遭控「過河拆橋」！詹姆士聲明逆轉風向 王鈞嘆：不需搞到這麼難看

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／嘉市首場台鋼雄鷹對戰中信兄弟 大手牽小手KANO傳承熱血沸騰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中華職棒2025年球季一軍例行賽，晚間在棒球原鄉嘉市KANO棒球場開打，台鋼雄鷹對戰中信兄弟，市長黃敏惠受邀開球、體育署長鄭世忠打者。圖／嘉市府提供
中華職棒2025年球季一軍例行賽，晚間在棒球原鄉嘉市KANO棒球場開打，台鋼雄鷹對戰中信兄弟，市長黃敏惠受邀開球、體育署長鄭世忠打者。圖／嘉市府提供

中華職棒2025年球季一軍例行賽，晚間在棒球原鄉嘉市KANO棒球場開打，台鋼雄鷹對戰中信兄弟，市長黃敏惠受邀開球、體育署長鄭世忠打者。賽前黃敏惠與2隊球員身穿KANO球衣，民族國小球員與兩隊球員大手牽小手一同進場，象徵穿KANO傳承，大家吶喊加油，點燃嘉市棒球熱。

主場球隊台鋼雄鷹2022年成為中職第6隊，曾在嘉市奪下二軍例行賽冠軍，去年以一軍身分出賽，表現亮眼。開幕戰邀請嘉市民族國小少棒隊攜手參與，孩子們身穿與台鋼雄鷹聯名設計特製球衣，與職棒球員一同進場，展現棒球傳承象徵意義，讓小球員近距離感受職業舞台的榮耀與震撼，為賽事揭開充滿希望與感動的序幕。

黃敏惠說，中職一軍嘉市首戰，台鋼雄鷹與中信兄弟帶來精彩對決，這是11場熱身賽後首場比賽，接下來還有7場精彩賽事。感謝職棒、署長鄭世忠及議會支持，推動球場設施升級。現場擠滿球迷，氣氛熱烈，感受嘉人對棒球熱愛。

鄭世忠說，開心到嘉市KANO棒球場，觀看台鋼雄鷹主場與兄弟隊比賽，嘉市棒球場經整修，變得更美麗及現代化，整體環境改善，感謝嘉市府努力，希望球迷能更支持棒球，呼籲中華職棒球團安排更多比賽，帶到嘉義KANO球場。

教育處長郭添財說，嘉市重視與職棒球隊合作交流，感謝台鋼雄鷹選擇嘉市做為比賽場地，球員所穿聯名特製球衣，是市府與球團攜手合作成果，展現地方與職棒相互支持精神，球場完成高空照明更新及無障礙廁所設置，配合球團與觀眾需求，提升球場設施與觀賽品質。

中華職棒今年在嘉市辦多場比賽，包含已完賽的11場一軍熱身賽，今年度將辦理8場一軍例行賽、71場二軍例行賽，回應廣大棒球迷需求，展現嘉市對發展棒球運動支持。

台鋼雄鷹與中信兄弟2隊球員身穿KANO球衣，民族國小球員與兩隊球員大手牽小手一同進場，象徵穿KANO傳承。圖／嘉市府提供
台鋼雄鷹與中信兄弟2隊球員身穿KANO球衣，民族國小球員與兩隊球員大手牽小手一同進場，象徵穿KANO傳承。圖／嘉市府提供
中職嘉市首場台鋼雄鷹對戰中信兄弟，觀眾熱血沸騰。圖／嘉市府提供
中職嘉市首場台鋼雄鷹對戰中信兄弟，觀眾熱血沸騰。圖／嘉市府提供
中華職棒2025年球季一軍例行賽，晚間在棒球原鄉嘉市KANO棒球場開打，台鋼雄鷹對戰中信兄弟，市長黃敏惠受邀開球、體育署長鄭世忠打者。圖／嘉市府提供
中華職棒2025年球季一軍例行賽，晚間在棒球原鄉嘉市KANO棒球場開打，台鋼雄鷹對戰中信兄弟，市長黃敏惠受邀開球、體育署長鄭世忠打者。圖／嘉市府提供
中職嘉市首場台鋼雄鷹對戰中信兄弟，觀眾熱血沸騰。圖／嘉市府提供
中職嘉市首場台鋼雄鷹對戰中信兄弟，觀眾熱血沸騰。圖／嘉市府提供
中華職棒2025年球季一軍例行賽，晚間在棒球原鄉嘉市KANO棒球場開打，台鋼雄鷹對戰中信兄弟，市長黃敏惠受邀開球、體育署長鄭世忠打者。圖／嘉市府提供
中華職棒2025年球季一軍例行賽，晚間在棒球原鄉嘉市KANO棒球場開打，台鋼雄鷹對戰中信兄弟，市長黃敏惠受邀開球、體育署長鄭世忠打者。圖／嘉市府提供

兄弟 鄭世忠

延伸閱讀

中職／雄鷹對戰兄弟今嘉市開打 賽前KANO傳承儀式

影視拍片劇組取景愛上嘉市協拍150家 取景3大熱點曝

棒球／帛琉棒球隊世界排名73 王建民傾囊相授招牌伸卡

小小英雄運動會6月桃園登場 許晉哲之子擔任活動大使

相關新聞

中職／古林請獅隊隊友喝飲料！林岳平：希望他越走越遠

統一獅隊今天休息室多了60杯飲料，上面寫著「恭喜古林日職一軍首勝，感謝招待」，那是來自日本的謝意，拿下首勝的古林睿煬自掏...

日職／古林睿煬奪首勝戴培峰有「神預言」 分析跟中職不同處

加盟日職火腿隊的台灣投手古林睿煬昨天第二次登板，首局就丟掉2分，好友戴培峰「神預言」，認為如果7局只掉這2分也很厲害，結...

日職／古林首勝、獅隊贏球雙喜 陳重羽預想美好一天成真

統一獅隊今天收到來自古林睿煬的飲料贈禮，轉戰日職後拿下首勝的他沒忘記前隊友們，過去的捕手搭檔陳重羽預想的古林首勝、獅隊贏...

中職／悍將二軍伙食提升有感 王正棠返一軍嘆先前太急

富邦悍將主力野手王正棠因傷從二軍開季，經過休養、調整後，今天重返一軍，他坦言先前因為急著想回一軍，導致傷勢反反覆覆，現在...

中職／林子豪轟陽春砲 五局結束獅1：0領先悍將

富邦悍將今起在新莊主場與統一獅隊進行三連戰，獅隊第五棒林子豪在四局上，從悍將先發投手魔力藍手中擊出陽春全壘打。五局結束，...

中職／嘉市首場台鋼雄鷹對戰中信兄弟 大手牽小手KANO傳承熱血沸騰

中華職棒2025年球季一軍例行賽，晚間在棒球原鄉嘉市KANO棒球場開打，台鋼雄鷹對戰中信兄弟，市長黃敏惠受邀開球、體育署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。