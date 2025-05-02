中職／蘇智傑重返一軍好興奮 二軍調整球棒位置
統一獅隊蘇智傑因打擊狀況不理想下二軍調整，今天重返一軍就扛起先發第6棒、左外野手，蘇智傑表示：「心情很興奮，把自己準備好，好好面對比賽。」
蘇智傑雖然官辦熱身賽打擊火燙，然而開季前7場僅敲出3支安打，打擊率1成60，在4月9日下二軍，在二軍9場比賽敲出12支安打，打擊率3成87，今天重返一軍。
蘇智傑表示，在二軍的調整主要是找回以前的感覺，跟教練團討論後，動作上稍微做些微調，觀察以前跟現在的動作區別，改回在2019、2020年的球棒準備位置。
而心態上，蘇智傑認為自己也變得更大膽一點，「之前很想要表現，希望每天都打很好，沒打好的時候就會想怎麼了？但應該是好好面對每一個打席，不管好或壞，都要去面對下一球。」
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