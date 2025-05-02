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中職／悍將二軍伙食提升有感 王正棠返一軍嘆先前太急

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊王正棠今天重返一軍。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王正棠今天重返一軍。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將主力野手王正棠因傷從二軍開季，經過休養、調整後，今天重返一軍，他坦言先前因為急著想回一軍，導致傷勢反反覆覆，現在都已經能夠正常出賽，而今天與統一獅隊之戰，王正棠擔任先發第2棒、指定打擊。

王正棠去年在一軍出賽100場，貢獻6轟、44分打點，打擊率3成33，然而因為去年撲球造成肩膀不適，從二軍出發，又急著回來導致腰部不舒服，直到今天才重返一軍。

王正棠表示，目前打跑守都能正常出賽，但畢竟一軍與二軍強度不同，上來之後希望能夠盡快適應一軍投手的速度，「希望可以幫助到球隊。」

雖然在二軍4場出賽、8打數5安打，但王正棠認為，手感還沒有到最好，「畢竟復健完，要重新找一下手感，還不到去年的感覺。」

悍將今年邀請營養師進駐，對二軍的飲食管理也更加注重，據了解除固定的餐食外，還會額外補充烤雞、水煮蛋等，供有需要的球員食用，王正棠也提到，這一點是最大不同，「蛋白質攝取比較多樣化，體重管理、水份補充也都滿要求的。」

富邦悍將隊王正棠今天重返一軍。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王正棠今天重返一軍。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將 王正棠 統一獅

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